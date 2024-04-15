Ціни на алюміній і нікель на Лондонській біржі металів (LME) підскочили на 9% після того, як США та Велика Британія запровадили заборону на імпорт металів з росії. Про це передає
15 квітня 2024, 14:52
Ціни на алюміній сягнули рекорду на тлі санкцій проти російських металів
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Як змінилася вартість металів
Алюміній подорожчав на 9,4% — максимально з моменту запуску цього контракту на LME у 1987 році, вартість нікелю зросла на 8,8%.
Передісторія
США та Велика Британія запровадили заборону на імпорт алюмінію, міді та нікелю з росії. Внаслідок цієї ініціативи LME та Chicago Mercantile Exchange (CME) заборонено приймати нові партії цих металів з рф.
Санкції також забороняють випуск варантів на російські метали та купівлю металів у межах розрахунків за деривативними контрактами.
Введення нових обмежень, ймовірно, не зупинить постачання російських металів, проте цей крок посилює невизначеність на сировинному ринку, зазначає Bloomberg.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Зараз 2443 за тону, у 2022 доходила до 4000 за тону і в 2021 також трималась стабільно вище теперішнього рівня
https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium#Price+graphs