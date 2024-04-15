Ціни на алюміній сягнули рекорду на тлі санкцій проти російських металів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 квітня 2024, 14:52

Ціни на алюміній сягнули рекорду на тлі санкцій проти російських металів

Ціни на алюміній і нікель на Лондонській біржі металів (LME) підскочили на 9% після того, як США та Велика Британія запровадили заборону на імпорт металів з росії. Про це передає

Ціни на алюміній і нікель на Лондонській біржі металів (LME) підскочили на 9% після того, як США та Велика Британія запровадили заборону на імпорт металів з росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінилася вартість металів

Алюміній подорожчав на 9,4% — максимально з моменту запуску цього контракту на LME у 1987 році, вартість нікелю зросла на 8,8%.

Передісторія

США та Велика Британія запровадили заборону на імпорт алюмінію, міді та нікелю з росії. Внаслідок цієї ініціативи LME та Chicago Mercantile Exchange (CME) заборонено приймати нові партії цих металів з рф.

Санкції також забороняють випуск варантів на російські метали та купівлю металів у межах розрахунків за деривативними контрактами.

Введення нових обмежень, ймовірно, не зупинить постачання російських металів, проте цей крок посилює невизначеність на сировинному ринку, зазначає Bloomberg.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
15 квітня 2024, 15:38
#
Да рф уже минум как год продает в сша алюминий через прокладки в мексике «опять санкции из ада»
+
0
matroskin
matroskin
15 квітня 2024, 16:49
#
Зеленскому нужно просить не санкции против рф, а санкции против украинского АПК, т.к. как показывает практика санкции лишь приводят к увеличению прибыли той отрасли против которой вводят санкции.
+
0
neverice
neverice
15 квітня 2024, 16:55
#
Яка цікава новина. А чому ж не вказали вартість металу? Бо може вона і підскочила на 9%, але все одно значно менше, ніж була раніше.
Зараз 2443 за тону, у 2022 доходила до 4000 за тону і в 2021 також трималась стабільно вище теперішнього рівня
https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium#Price+graphs
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Lolik1837 и 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами