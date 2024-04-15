Auchan продає свої активи в росії — ЗМІ

Компанія Ceetrus, яка входить до структури французької мережі гіпермаркетів «Ашан», закрила угоду про продаж своїх активів у росії. Про це повідомляє РБК.

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За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮО), 12 квітня новим власником компанії, на балансі якої і перебувають об'єкти, стала фірма «Торгівельні галереї». Її основним власником через АТ «Кама капітал» та « К К Кама капітал» виступає Тагір Шаймарданов.

Компанія «Сітрас» є частиною французької групи «Ашан» сім'ї Мюльє, до 2018 року вона називалася Immoauchan. У її російському портфелі перебуває понад 150 тис кв. м торгових площ, випливає з інформації на її сайті.

«Вона управляє 40 торговими центрами і галереями, у тому числі — торговими комплексами «Акварель» у підмосковному Пушкіні, Тольятті, Волгограді, «Трійка» у Москві. Консультанти, які працювали з цими об'єктами, також говорили «Відомостям», що Ceetrus володіє і касовими зонами в гіпермаркетах «Ашан», — передає РБК.

Попередній договір купівлі-продажу було підписано у жовтні 2023 року, йдеться у поясненні до бухгалтерської звітності Ceetrus. Наприкінці року було отримано дозвіл правкомісії та ФАС на здійснення цієї угоди, а 25 березня 2024 року її нотаріально засвідчили.