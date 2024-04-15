Auchan продає свої активи в росії — ЗМІ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 квітня 2024, 13:15

Auchan продає свої активи в росії — ЗМІ

Компанія Ceetrus, яка входить до структури французької мережі гіпермаркетів «Ашан», закрила угоду про продаж своїх активів у росії. Про це повідомляє РБК.

Компанія Ceetrus, яка входить до структури французької мережі гіпермаркетів «Ашан», закрила угоду про продаж своїх активів у росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРЮО), 12 квітня новим власником компанії, на балансі якої і перебувають об'єкти, стала фірма «Торгівельні галереї». Її основним власником через АТ «Кама капітал» та «К К Кама капітал» виступає Тагір Шаймарданов.

Компанія «Сітрас» є частиною французької групи «Ашан» сім'ї Мюльє, до 2018 року вона називалася Immoauchan. У її російському портфелі перебуває понад 150 тис кв. м торгових площ, випливає з інформації на її сайті.

«Вона управляє 40 торговими центрами і галереями, у тому числі — торговими комплексами «Акварель» у підмосковному Пушкіні, Тольятті, Волгограді, «Трійка» у Москві. Консультанти, які працювали з цими об'єктами, також говорили «Відомостям», що Ceetrus володіє і касовими зонами в гіпермаркетах «Ашан», — передає РБК.

Попередній договір купівлі-продажу було підписано у жовтні 2023 року, йдеться у поясненні до бухгалтерської звітності Ceetrus. Наприкінці року було отримано дозвіл правкомісії та ФАС на здійснення цієї угоди, а 25 березня 2024 року її нотаріально засвідчили.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
TAN72
TAN72
15 квітня 2024, 13:42
#
Не прошло и три года.
+
+45
Kidav
Kidav
15 квітня 2024, 13:46
#
Два года пройшло! За цей час не ходив до них, ще МЕТРО треба вивезти з відти!
+
+45
bonv
bonv
15 квітня 2024, 13:48
#
На невигідних умовах. Але краще так.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 квітня 2024, 16:33
#
Хай, буде… Или пусть будет…
+
0
neverice
neverice
15 квітня 2024, 17:09
#
Чудово, ще один великий гравець вийшов. А отримані збитки будуть слугувати засторогою від повернення та попередженням для інших. Не варто вести бізнес на росії.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Anjey2410, bonv.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами