Уолл-стріт впала після публікації звітів банків

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 квітня 2024, 13:16

Уолл-стріт впала після публікації звітів банків

Американський ринок акцій впав у п'ятницю, після того, як результати низки найбільших банків країни, що розчаровують, викликали побоювання з приводу сили майбутнього сезону звітності з прибутку. Про це пише Investing.

Американський ринок акцій впав у п'ятницю, після того, як результати низки найбільших банків країни, що розчаровують, викликали побоювання з приводу сили майбутнього сезону звітності з прибутку.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Торги на біржі

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 180 пунктів, або на 0,5%, S&P 500 торгувався на 27 пунктів, або на 0,5% нижче, а NASDAQ Composite впав на 105 пунктів, або на 0,6%.

Падіння акцій

Акції JPMorgan Chase впали трохи менше ніж на 4% після того, як банківський гігант прогнозував доходи від процентних виплат за весь рік нижче за очікування, оскільки галузь готується до очікуваного зниження ставки Федеральної резервної системи.

Акції Wells Fargo також впали на 0,6%, незважаючи на те, що очікування виручки виявилися вищими, ніж очікувалося, оскільки кредитор повідомив про нижчі показники чистого процентного доходу.

Читайте: Китай призвів до падіння Apple, а Apple проміняла його на Індію

Стан банківського сектора часто використовується як показник сили економіки в цілому, і невизначеність щодо перспектив процентної ставки ФРС висітиме над сезоном звітності з прибутку за перший квартал у цілому.

За даними LSEG, аналітики очікують, що в першому кварталі доходи компаній зі списку S&P 500 разом зростуть на 5% порівняно з роком раніше, що різко відрізняється від зростання на 10,1%, що спостерігалося в четвертому кварталі 2023 року.

Акції Roku впали на 1,5% після того, як провайдер потокового мовлення повідомив у п'ятницю про другу кібератаку, яка торкнулася близько 576 000 облікових записів після розкриття інформації про несанкціонований доступ до 15 000 облікових записів користувачів раніше цього року.

Читайте: Як акції виробника електрокарів для шейхів випередили Tesla

Реліз CPI, що вийшов у середу, призвів до того, що інвестори перестали вважати ймовірним червневе зниження ставки, особливо після сильного щомісячного звіту з платіжних відомостей. Тепер ймовірною датою початку засідання вважається вересень.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами