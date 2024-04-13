Уолл-стріт впала після публікації звітів банків

Американський ринок акцій впав у п'ятницю, після того, як результати низки найбільших банків країни, що розчаровують, викликали побоювання з приводу сили майбутнього сезону звітності з прибутку. Про це пише Investing.

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Торги на біржі

Індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 180 пунктів, або на 0,5%, S&P 500 торгувався на 27 пунктів, або на 0,5% нижче, а NASDAQ Composite впав на 105 пунктів, або на 0,6%.

Падіння акцій

Акції JPMorgan Chase впали трохи менше ніж на 4% після того, як банківський гігант прогнозував доходи від процентних виплат за весь рік нижче за очікування, оскільки галузь готується до очікуваного зниження ставки Федеральної резервної системи.

Акції Wells Fargo також впали на 0,6%, незважаючи на те, що очікування виручки виявилися вищими, ніж очікувалося, оскільки кредитор повідомив про нижчі показники чистого процентного доходу.

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Стан банківського сектора часто використовується як показник сили економіки в цілому, і невизначеність щодо перспектив процентної ставки ФРС висітиме над сезоном звітності з прибутку за перший квартал у цілому.

За даними LSEG, аналітики очікують, що в першому кварталі доходи компаній зі списку S&P 500 разом зростуть на 5% порівняно з роком раніше, що різко відрізняється від зростання на 10,1%, що спостерігалося в четвертому кварталі 2023 року.

Акції Roku впали на 1,5% після того, як провайдер потокового мовлення повідомив у п'ятницю про другу кібератаку, яка торкнулася близько 576 000 облікових записів після розкриття інформації про несанкціонований доступ до 15 000 облікових записів користувачів раніше цього року.

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Реліз CPI, що вийшов у середу, призвів до того, що інвестори перестали вважати ймовірним червневе зниження ставки, особливо після сильного щомісячного звіту з платіжних відомостей. Тепер ймовірною датою початку засідання вважається вересень.