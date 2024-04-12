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12 квітня 2024, 13:57

Україна та Чорногорія погодили «транспортний безвіз» для вантажних перевезень

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось із Міністерством транспорту і морських справ Чорногорії про лібералізацію всіх вантажних перевезень між країнами з 1 червня 2024 року.
Фото: freepik.com

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«Наша мета — щоб на карті Європі не лишилось країн, з якими в нас діє дозвільна система перевезень, а наші транспортні компанії могли доставляти товари у будь-яку країну без додаткових обмежень. Саме тому ми послідовно працюємо над лібералізацією вантажних перевезень з іншими країнами.

Більше ніж 10 років тому була підписана Угода про автомобільні перевезення між нашими країнами, за цей час товарообіг між Україною та Чорногорією зріс у сім разів. Це є підтвердженням того, що лібералізація вантажних перевезень на часі та піде на користь обом державам", — наголосив віце-прем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Окрім вантажних перевезень, команда міністерства працює над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення між державами.

«Важливо забезпечити наявність дозволів на нерегулярні рейси та можливість відкриття регулярного сполучення. Невдовзі очікуємо відкриття першого регулярного маршруту з Києва до Будви. Щодо нерегулярних дозволів, то цього року маємо доступні звичайні універсальні дозволи та дозволи на маятникові рейси з унікальною можливістю заміни групи пасажирів до 10%», — розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Також, під час проведення перемовин було порушено питання можливості безпаритетного виконання пасажирських перевезень українськими компаніями.

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Наразі сторони погодили, що у разі, якщо чорногорський перевізник відмовляється виконувати маршрут, то українська компанія може обслуговувати цей маршрут самостійно.

Лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах доступна до 36 країн, включно з країнами Європейського Союзу.

Джерело: Мінфін
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