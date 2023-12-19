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19 грудня 2023, 12:58

«Транспортний безвіз»: Рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%

За час дії угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС, так званого «транспортного безвізу», рух товарів автошляхами з України в ЄС і навпаки зріс на понад 40%. Такі цифри опублікував віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

За час дії угоди про вантажні перевезення між Україною та ЄС, так званого «транспортного безвізу», рух товарів автошляхами з України в ЄС і навпаки зріс на понад 40%.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що порівняно з обсягами 2021 року у 2022 році експорт з України до ЄС автошляхами зріс на 41%, а з України до ЄС — на 11%.

Загалом за півтора року дії угоди з України до ЄС автошляхами транспортували на 47,5% більше товарів, ніж до «транспортного безвізу», а з ЄС в Україну — на 44% більше.

«Головний висновок — що ця угода підтримує нашу економіку та експорт. Так, наприклад, завдяки підписанню угоди цьогоріч експорт дорожнім транспортом зріс на 30%, імпорт — на 25%. Це підтверджує позитивний вплив угоди», — заявив Кубраков.

Читайте також: Польща вимагатиме скасування транспортного безвізу для України — прем'єр Моравецький

Міністр також наголосив на важливості повного розблокування кордону України із західними сусідами.

«Запобігання новим блокадам у майбутньому має стати принципом економічної безпеки нашого регіону», — додав він.

Що дає «транспортний безвіз»

Угода скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до держав ЄС і дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску, йдеться у повідомленні.

Угодою також передбачаються заходи щодо спрощення визнання водійських документів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Klimo
Klimo
19 грудня 2023, 13:09
#
И? А то что коллапс и скоро его не будет? И что никто нечего не делает? No comment?
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