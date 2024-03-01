Україна і Туреччина продовжили «транспортний безвіз» до завершення війни

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилося з Міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини про продовження «транспортного безвізу» до завершення війни. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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«Транспортний безвіз», або ж лібералізація вантажних перевезень з Туреччиною, включає двосторонні вантажні перевезення та перевезення транзитом.

Для виконання вантажних і транзитних перевезень не потрібно дозволів. Домовленості включають бездозвільний проїзд для порожнього вʼїзду вантажівок. Відповідне рішення зафіксоване протоколом засідання.

«З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% — автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів», — підкреслив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Він також зазначив, що вдалось збільшити кількість дозволів на вантажні перевезення в/з третіх країн на одну тисячу — до 3 500.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач наголосив, що важлива увага у питанні співпраці з Туреччиною також приділяється перевезенням пасажирів.

«У рамках реформи міжнародних автобусних перевезень ми верифікуємо всі автобусні маршрути, щоб мати актуальну мережу та дати можливість бізнесу відкривати нові. Ведемо роботу, щодо можливостей виконання нерегулярних перевезень — домовились про 400 дозволів на такі поїздки. Найближчим часом частина цих дозволів буде доставлена до України для видачі перевізникам», — заявив він.

«Транспортний безвіз» з іншими країнами

Лібералізація вантажних перевезень, тобто можливість виконувати перевезення без потреби у спеціальних дозволах доступна до 35 країн, включно з країнами Європейського Союзу.

Торік команді Міністерства відновлення вдалось домовитись про таку можливість з Норвегією, Північною Македонією та продовжити відповідну угоду з Молдовою.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в червні 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом («транспортний безвіз»).

У вересні 2022 року президент України Володимир Зеленського затвердив угоду про так званий «транспортний безвіз» між Україною та Європейським союзом.