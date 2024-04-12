Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 000 військовим на «на нулі»

Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим, які перебувають на передовій, передбачена доплата у розмірі 70 000 грн. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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«Військові „на нулі“ окрім зарплати у 20−25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч грн», — зазначив він.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Нагадаємо

Уряд цим рішенням виконав постанову Верховної Ради, яку вчора ухвалили.

Верховна Рада також зобовʼязала Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про удосконалення механізмів ротації військових, їх звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації.