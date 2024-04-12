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12 квітня 2024, 12:53

Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 000 військовим на «на нулі»

Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим, які перебувають на передовій, передбачена доплата у розмірі 70 000 грн. Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої військовим, які перебувають на передовій, передбачена доплата у розмірі 70 000 грн.
Фото: armyinform.com.ua

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«Військові „на нулі“ окрім зарплати у 20−25 тисяч і бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч грн», — зазначив він.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Нагадаємо

Уряд цим рішенням виконав постанову Верховної Ради, яку вчора ухвалили.

Верховна Рада також зобовʼязала Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про удосконалення механізмів ротації військових, їх звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

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0
bonv
bonv
12 квітня 2024, 13:25
#
Військові обурені: демобілізація зникла із законопроєкту… І тут раз і доплата щоб менше бунтувалися.
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0
Lamo
Lamo
12 квітня 2024, 13:36
#
Військові мають воювати поки не здохнуть.
Демобілізація має стосуватись тільки мобілізованих.
+
0
bonv
bonv
12 квітня 2024, 13:38
#
І росії не потрібно щоб розвалювати Україну та нищити економіку країни.
Нелохи з непрофанами роблять все для цього. По приколу і гірше ж точно не буде ©
+
+12
bonv
bonv
12 квітня 2024, 13:27
#
Зеленський ще має надії на другий термін і віру в те, що за нього проголосують ті, хто не дійшов до ТЦК для звірки документів… Ці надії тануть, як сніг, із кожним соціологічним опитуванням, а отже — ми повернемось до питання мобілізації.
Питання лише у втраті часу, мотивації та злості тих людей, які з АТО опинились у повномасштабній війні й не мають перепочинку, бо нікому прийти на заміну.
Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка.
+
+15
SamBB
SamBB
12 квітня 2024, 14:52
#
Проголосують тьотки з Польщі і пенсіонери, цього в нинішніх реаліях цілком достатньо при такій кількості населення. Серед реальних опонентів виставлять Притулу, Юлю та Пороха серед яких буде битва за вихід в фінал. В мене навіть сумнівів немає що мудрий нарід знову наступить на ті ж граблі.
+
+15
TAN72
TAN72
12 квітня 2024, 13:43
#
Да хоть 1000000 мёртвым он будет уже не нужен.
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
12 квітня 2024, 13:58
#
Перед цим забули забанить казино для військових :)
+
+30
veritas69
veritas69
12 квітня 2024, 14:11
#
Мають право на доплату це як знущання. у нас наявно велика кількість прав, але непередбачена можливість їх реалізації та покарання за порушення таких прав
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
12 квітня 2024, 14:18
#
Вспоминается анекдот про белую и черную полосу. Сейчас таки белая полоса.
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