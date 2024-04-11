Кабмін розробить законопроєкт про ротацію та додаткові виплати військовим

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 квітня 2024, 15:54

Кабмін розробить законопроєкт про ротацію та додаткові виплати військовим

Кабінет міністрів розробить новий законопроєкт про ротацію українських захисників. Також уряд повинен виділити додаткові виплати військовим у розмірі 70 000 грн. Про це повідомляє партія «Слуга народу».

Кабінет міністрів розробить новий законопроєкт про ротацію українських захисників.
Фото: novynarnia.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Ротація

Верховна Рада схвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про удосконалення механізмів ротації військових, їх звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації.

Виплати

Також Кабмін повинен розробити та прийняти акти щодо умов, розмірів та порядку виплати одноразової грошової винагороди захисникам, які знаходяться на передовій.

Тобто бійці, які воюють на передовій, отримуватимуть зарплату (20—25 тисяч грн), бойові (100 тисяч грн) і ще додатково 70 тисяч грн.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 квітня 2024, 16:33
#
Е.б.л.а.н.ы… обманули дурачка на четыре кулочка…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Алексей Лобанов и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами