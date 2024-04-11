Кабмін розробить законопроєкт про ротацію та додаткові виплати військовим

Кабінет міністрів розробить новий законопроєкт про ротацію українських захисників. Також уряд повинен виділити додаткові виплати військовим у розмірі 70 000 грн. Про це повідомляє партія «Слуга народу».

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Ротація

Верховна Рада схвалила постанову, яка зобовʼязує Кабінет міністрів розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про удосконалення механізмів ротації військових, їх звільнення зі служби та медико-соціальної реабілітації.

Виплати

Також Кабмін повинен розробити та прийняти акти щодо умов, розмірів та порядку виплати одноразової грошової винагороди захисникам, які знаходяться на передовій.

Тобто бійці, які воюють на передовій, отримуватимуть зарплату (20—25 тисяч грн), бойові (100 тисяч грн) і ще додатково 70 тисяч грн.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.