Головне за четвер: Закон про мобілізацію, чи потрібно позбавлятися долара та купувати євро і ставка ЄЦБ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 квітня 2024, 20:00

Головне за четвер: Закон про мобілізацію, чи потрібно позбавлятися долара та купувати євро і ставка ЄЦБ

Чи потрібно терміново позбавлятися долара та купувати євро, і як на курсі позначаться рішення ЄЦБ

11 квітня відбудеться засідання ЄЦБ із питань грошово-кредитної політики. Ключове питання: що робити з відсотковими ставками, і коли розпочинати цикл зниження ставок, щоб остаточно не зіштовхнути європейську економіку у рецесію. Яке він може ухвалити рішення, і як воно, разом із анонсами НБУ щодо прив'язки гривні до євро, може вплинути на курс в Україні — з'ясував «Мінфін».

Рада ухвалила закон про мобілізацію

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

ЄЦБ зберіг ключові процентні ставки на рекордно високому рівні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) залишив незмінними усі три ключові відсоткові ставки. Базова ставка за кредитами залишена на рівні 4,5%, ставка за депозитами — на рівні 4%, ставка за маржинальними кредитами — 4,75%.

НБУ прокоментував уповільнення інфляції до мінімуму з 2020 року

У березні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) сповільнилася до 3,2% із 4,3% у лютому. У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%. Інфляція виявилася нижчою прогнозу Національного банку України на рівні 5%.

Інфляція нижче прогнозів: чому це відбувається, та чи продовжить вона знижуватись далі

У березні 2024 року рівень річної інфляції знизився до 3,2%, проти 4,3% в лютому. Прогнози НБУ не справдились: на початку 2024 року НБУ очікував, що, за підсумками І кварталу, інфляція прискориться до 5%. Чому зростання цін виявилося нижче прогнозів, розповів завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами