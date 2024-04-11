Головне за четвер: Закон про мобілізацію, чи потрібно позбавлятися долара та купувати євро і ставка ЄЦБ

11 квітня відбудеться засідання ЄЦБ із питань грошово-кредитної політики. Ключове питання: що робити з відсотковими ставками, і коли розпочинати цикл зниження ставок, щоб остаточно не зіштовхнути європейську економіку у рецесію. Яке він може ухвалити рішення, і як воно, разом із анонсами НБУ щодо прив'язки гривні до євро, може вплинути на курс в Україні — з'ясував «Мінфін».

Рада ухвалила закон про мобілізацію

Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 10449 про мобілізацію. Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документа норму про демобілізацію.

ЄЦБ зберіг ключові процентні ставки на рекордно високому рівні

Європейський центральний банк (ЄЦБ) залишив незмінними усі три ключові відсоткові ставки. Базова ставка за кредитами залишена на рівні 4,5%, ставка за депозитами — на рівні 4%, ставка за маржинальними кредитами — 4,75%.

НБУ прокоментував уповільнення інфляції до мінімуму з 2020 року

У березні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) сповільнилася до 3,2% із 4,3% у лютому. У місячному вимірі ціни зросли на 0,5%. Інфляція виявилася нижчою прогнозу Національного банку України на рівні 5%.

Інфляція нижче прогнозів: чому це відбувається, та чи продовжить вона знижуватись далі

У березні 2024 року рівень річної інфляції знизився до 3,2%, проти 4,3% в лютому. Прогнози НБУ не справдились: на початку 2024 року НБУ очікував, що, за підсумками І кварталу, інфляція прискориться до 5%. Чому зростання цін виявилося нижче прогнозів, розповів завідувач кафедри у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Богдан Данилишин.