Український маркетплейс нерухомості Dim.ria змінює цінову політику. Відтепер публікація перевірених пропозицій оренди та вторинної нерухомості буде безкоштовною. Про це повідомляє пресслужба Dim.ria.
Dim.ria, вперше на українському ринку, публікуватиме перевірені оголошення безкоштовно
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Перші на ринку
Подібна ініціатива вперше запроваджена на українському ринку нерухомості. Мета — суттєво збільшити кількість перевірених оголошень.
Аби пропозиція отримала статус перевіреної на Dim.ria, варто обрати один із трьох інструментів: самостійно записати відео нерухомості у застосунку, показати об'єкт по відеодзвінку із спеціалістом у зручному месенджері або запросити інспектора Dim.ria.
Зауважимо, зміна цінової політики здебільшого стосується бізнес-сегменту. Українці, які планують продати чи здати в оренду своє житло на Dim.ria, як і раніше, можуть зробити це безкоштовно, проте, вже за новими умовами, протягом семи днів необхідно підтвердити реальність об'єкта.
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