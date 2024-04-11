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11 квітня 2024, 9:27

Dim.ria, вперше на українському ринку, публікуватиме перевірені оголошення безкоштовно

Український маркетплейс нерухомості Dim.ria змінює цінову політику. Відтепер публікація перевірених пропозицій оренди та вторинної нерухомості буде безкоштовною. Про це повідомляє пресслужба Dim.ria.

Український маркетплейс нерухомості Dim.ria змінює цінову політику.
Фото: depositphotos

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Перші на ринку

Подібна ініціатива вперше запроваджена на українському ринку нерухомості. Мета — суттєво збільшити кількість перевірених оголошень.

Аби пропозиція отримала статус перевіреної на Dim.ria, варто обрати один із трьох інструментів: самостійно записати відео нерухомості у застосунку, показати об'єкт по відеодзвінку із спеціалістом у зручному месенджері або запросити інспектора Dim.ria.

Зауважимо, зміна цінової політики здебільшого стосується бізнес-сегменту. Українці, які планують продати чи здати в оренду своє житло на Dim.ria, як і раніше, можуть зробити це безкоштовно, проте, вже за новими умовами, протягом семи днів необхідно підтвердити реальність об'єкта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
11 квітня 2024, 9:52
#
О… Обращусь если что…
+
0
bonv
bonv
11 квітня 2024, 10:25
#
Не витримують конкуренції?
+
0
bonv
bonv
11 квітня 2024, 10:26
#
Чи замануха як на авто ріа, а потім за все плати…
+
0
neverice
neverice
11 квітня 2024, 12:45
#
Auto ria зі своїми фічами перевірки по vin коду дуже непогано вплинув на ринок б/у авто. Скрутити пробіг, приховати походження машини чи дтп стало в рази складніше. Тож, досвід перенесений на нерухомість може також непогано покращити рівень сервісу.
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