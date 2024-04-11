Dim.ria, вперше на українському ринку, публікуватиме перевірені оголошення безкоштовно

Український маркетплейс нерухомості Dim.ria змінює цінову політику. Відтепер публікація перевірених пропозицій оренди та вторинної нерухомості буде безкоштовною. Про це повідомляє пресслужба Dim.ria.

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Перші на ринку

Подібна ініціатива вперше запроваджена на українському ринку нерухомості. Мета — суттєво збільшити кількість перевірених оголошень.

Аби пропозиція отримала статус перевіреної на Dim.ria, варто обрати один із трьох інструментів: самостійно записати відео нерухомості у застосунку, показати об'єкт по відеодзвінку із спеціалістом у зручному месенджері або запросити інспектора Dim.ria.

Зауважимо, зміна цінової політики здебільшого стосується бізнес-сегменту. Українці, які планують продати чи здати в оренду своє житло на Dim.ria, як і раніше, можуть зробити це безкоштовно, проте, вже за новими умовами, протягом семи днів необхідно підтвердити реальність об'єкта.