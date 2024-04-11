росія пригрозила санкціями «дружнім країнам» за відмову приймати картки «Мір»

росія може піти на кроки у відповідь щодо країн, які блокують роботу карток платіжної системи «Мір», заявила, виступаючи в держдумі в середу, глава цб росії Ельвіра Набіулліна, пише Moscowtimes.

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Плани центробанку

«Санкції не припиняються на наш фінансовий сектор, вони посилюються, — констатувала вона. — І, незважаючи на ці санкції, ми продовжуємо діалог із країнами дружніми щодо збереження та розвитку інфраструктури та пошуку альтернативних рішень».

За словами Набіулліної, росія роз'яснює країнам-партнерам, що збереження роботи «Міру» — в їхніх інтересах: російські картки потрібні російським туристам, а також трудовим мігрантам, які перераховують заробітки на батьківщину.

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Проте «теоретично можливі» і санкції у відповідь — заборони та обмеження, сказала Набіулліна. «Але я думаю, що їх потрібно розглядати як крайні заходи щодо країн, якщо вони не поводяться конструктивно і не працюють у пошуку рішення та альтернативних якихось механізмів», — додала вона.

Картка «Мір»

Запущена невдовзі після анексії Криму і система «Мір», яка налічує понад 130 млн пластикових карток, потрапила під американські санкції в лютому, після чого від роботи з нею відмовилися більшість банків Вірменії, Киргизстану та Казахстану.

Наприкінці березня мобільний додаток (ОС) Mir Pay було видалено з магазину Android Google Play. Тоді ж Samsung повідомила, що з 3 квітня користувачі не зможуть використовувати і додавати картки «Мір» до Samsung Pay, а китайська платіжна система UnionPay заблокувала роботу кобейджингових карток «МІР-UnionPay» за межами росії.

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Слідом від «Міру» можуть відмовитися банки Таджикистану та Білорусі, розповіло джерело на банківському ринку.