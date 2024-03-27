Samsung відмовилася працювати з банківськими картками «Мір»

Сервіс Samsung Pay оголосив про припинення роботи з російською платіжною системою «Мір». Додавання та використання карток у програмі буде недоступне з 3 квітня. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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Що відомо

«При цьому функціонал додавання та використання клубних карток/карток постійного клієнта у додатку Samsung Pay працюватиме без змін», — йдеться в офіційній заяві компанії.

Крім того, із програми будуть видалені всі раніше додані картки «Мір». Оплата проїзду в громадському транспорті за допомогою Samsung Pay також буде недоступна (через додаток досі можна було платити в метро москви, крім цього існувала можливість випуску віртуальної картки «Трійка»).

Нагадаємо

Південнокорейська компанія Samsung припинила офіційне постачання своїх товарів до росії і зупинила виробництво побутової техніки в країні після початку війни в Україні.

У лютому оператор «Міру» — Національна система платіжних карток (НСПК) — потрапив під блокуючі санкції США. В обґрунтуванні говорилося, що вона допомагає росії обходити обмеження, що вже діють, і зберігати зв'язок з міжнародною фінансовою системою. Тепер співпраця з НСПК загрожує вторинними санкціями тим організаціям, які наважаться його зберегти.

НСПК було створено у 2014 році після введення санкцій за анексію Криму на випадок проблем із міжнародними платіжними системами. 100% компанії належить Банку росії.

Після санкцій США працювати з картами «Мір» відмовилися великі банки низки країн. Наприклад, це зробили банки Вірменії, а також казахстанські Bereke Bank та «Фрідом Фінанс». Крім цього, вжила заходів китайська платіжна система UnionPay: за межами росії перестали працювати кобейджингові картки «МІР-UnionPay».