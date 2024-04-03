У Киргизстані припинять приймати платіжні картки російської системи «Мір»

У Киргизстані з 5 квітня припинять обслуговувати картки російської платіжної системи «Мір» через санкції США. Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на оператора місцевої платіжної системи «Елкарт».

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Що відомо

Рішення ухвалено через санкції США проти Національної системи платіжних карт (НСПК) — оператора платіжної системи «Мир».

У НСПК заявили виданню Frank Media, що «Елкарт» припинить обслуговувати картки «Мир» уже з 3 квітня.

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Як пояснили в «Елкарт», обслуговування карт «Мір» припиняють із метою «мінімізації ризику вторинних санкцій» проти платіжної системи Киргизстану. У зв'язку з цим з картки «Мір» у Киргизстані не можна буде зняти готівку в банкоматах або переказати кошти.

Також будуть недоступні інтернет-платежі та оплата покупок карткою в POS-терміналах.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що картки російської платіжної системи «Мір» перестали працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.