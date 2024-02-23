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23 лютого 2024, 15:35

Перезавантаження БЕБ: Рада провалила урядовий законопроєкт

Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 23 лютого, не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) № 10439, проти якого виступали посли країн «Великої сімки» та українські бізнес-асоціації. Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 23 лютого, не ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ) № 10439, проти якого виступали посли країн «Великої сімки» та українські бізнес-асоціації.
Фото: esbu.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Даний законопроєкт набрав 222 голоси «За» з 226 необхідних.

Він також зазначив, що підтримані бізнесом альтернативні законопроєкти правляча фракція «Слуга народу» відмовилася виносити на голосування.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що податковий комітет Верховної Ради підтримав урядовий законопроєкт № 10439 про реформу БЕБ, попри позицію бізнес-асоціацій, громадських організацій та експертних центрів.

Бізнес-асоціації перед засіданням комітету заявили підтримку законопроєкту депутата Железняка, але депутати підтримали урядову версію, яка не має погодження від міжнародних партнерів.

Читайте: Реформування БЕБ: Бізнес забракував урядові законопроєкти

Міністр юстиції Денис Малюська, який відстоював урядовий законопроєкт, назвав недоцільною термінову переатестацію співробітників БЕБ. Мовляв, її провести можна тільки після закінчення війни.

Також міністр озвучив дивну пропозицію, аби замість переатестації співробітників новий керівник БЕБ бронював від мобілізації «хороших» співробітників і не бронював недобросовісних.

Раніше бізнес звернувся до голови Верховної Ради і попросив не голосувати за перераховані законопроєкти у такій редакції, а доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти № 10088 і 10088−1, які реально зможуть перезавантажити БЕБ, враховуючи пропозиції бізнесу і міжнародних партнерів.

Як писав «Мінфін», навесні 2023 року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошував на необхідності проведення повного перезавантаження Державної митної служби (ДМС), Державної податкової служби (ДПС), а також Бюро економічної безпеки (БЕБ) вже до кінця року.

Під повним перезавантаженням малася на увазі модель, яка вже була застосована в НАБУ (Національному антикорупційному бюро України) і САП (Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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