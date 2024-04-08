Маск спростував інформацію про відмову Tesla від випуску бюджетного авто

Гендиректор Tesla Ілон Маск спростував повідомлення про відмову Tesla від випуску бюджетного електромобіля. Про це він написав у соцмережі X.

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«Reuters бреше (знову)», — написав мільярдер, коментуючи матеріал видання про те, що концерн припинив розробку машини вартістю $25 тис на користь проєкту зі створення роботаксі. Агентство пов'язало це рішення зі зростаючою конкуренцією з боку китайських автовиробників.

При цьому Маск не уточнив, що саме в публікації не відповідає дійсності.

До теми: Tesla передумала випускати дешевий електромобіль й зосередиться на роботаксі — ЗМІ