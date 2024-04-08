Гендиректор Tesla Ілон Маск спростував повідомлення про відмову Tesla від випуску бюджетного електромобіля. Про це він написав у соцмережі X.
8 квітня 2024, 9:21
Маск спростував інформацію про відмову Tesla від випуску бюджетного авто
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Reuters бреше (знову)», — написав мільярдер, коментуючи матеріал видання про те, що концерн припинив розробку машини вартістю $25 тис на користь проєкту зі створення роботаксі. Агентство пов'язало це рішення зі зростаючою конкуренцією з боку китайських автовиробників.
При цьому Маск не уточнив, що саме в публікації не відповідає дійсності.
До теми: Tesla передумала випускати дешевий електромобіль й зосередиться на роботаксі — ЗМІ
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2
У нас — аналогічно. ID 4 в першій трійці здається серед нових машин взагалі. При тому, що це Китай. І ціна навіть вища за 25 тис. А Теслу битків беруть навіть більше за ID4.
Якщо Тесла таки випустить щось внятне за ціною близько $25 тис — то продажі просто зашкалять. А якщо випустить якусь недомашину розміром з Матіз, то навряд.