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8 квітня 2024, 9:21

Маск спростував інформацію про відмову Tesla від випуску бюджетного авто

Гендиректор Tesla Ілон Маск спростував повідомлення про відмову Tesla від випуску бюджетного електромобіля. Про це він написав у соцмережі X.

Гендиректор Tesla Ілон Маск спростував повідомлення про відмову Tesla від випуску бюджетного електромобіля.

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«Reuters бреше (знову)», — написав мільярдер, коментуючи матеріал видання про те, що концерн припинив розробку машини вартістю $25 тис на користь проєкту зі створення роботаксі. Агентство пов'язало це рішення зі зростаючою конкуренцією з боку китайських автовиробників.

При цьому Маск не уточнив, що саме в публікації не відповідає дійсності.

До теми: Tesla передумала випускати дешевий електромобіль й зосередиться на роботаксі — ЗМІ

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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audiot
audiot
8 квітня 2024, 10:36
#
«Дешевий електромобіль» за 25000 :) Багато таких електромобілів буде в Україні… та й не тільки ?
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0
neverice
neverice
8 квітня 2024, 11:55
#
Повно. Теслу гребуть, як ніяку іншу марку. Model Y — це найпродаваєма машина в ЄС, при тому, що коштує вона там 50 тис євро.
У нас — аналогічно. ID 4 в першій трійці здається серед нових машин взагалі. При тому, що це Китай. І ціна навіть вища за 25 тис. А Теслу битків беруть навіть більше за ID4.
Якщо Тесла таки випустить щось внятне за ціною близько $25 тис — то продажі просто зашкалять. А якщо випустить якусь недомашину розміром з Матіз, то навряд.
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