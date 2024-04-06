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6 квітня 2024, 13:14

Tesla передумала випускати дешевий електромобіль й зосередиться на роботаксі — ЗМІ

Tesla відмовиться від випуску давно обіцяного недорогого електромобіля, на який інвестори розраховували для розширення присутності компанії на масовому авторинку. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Tesla відмовиться від випуску давно обіцяного недорогого електромобіля, на який інвестори розраховували для розширення присутності компанії на масовому авторинку.

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«Наказ Ілона — повністю зосередитися на роботаксі», — повідомив співрозмовник агентства, який був присутній під час оголошення рішення співробітникам.

Інвестори і споживачі чекають на недорогу модель Tesla вже майже 20 років — у генеральному плані компанії, який Маск опублікував у 2006 році, йшлося про те, що прибуток від розкішних моделей піде на фінансування недорогого сімейного авто. Найдешевша з наявних моделей Tesla коштує 39 тисяч доларів. Очікувалося, що довгоочікувана новинка коштуватиме близько 25 тисяч доларів.

Зазначається, що різкий розворот стався, коли Tesla зіткнулася з конкуренцією з китайськими виробниками, які наповнили ринок електрокарами за ціною лише 10 тис доларів. Створення роботаксі, на якому вирішила зосередитися Tesla, стане більш складним і ризикованим завданням.

Також повідомляється, що попереду у Tesla кілька судових розглядів у США, пов'язаних зі смертельними аваріями за участю її автомобілів з функцією автопілота. Перший позов компанії вдалося виграти — присяжні визнали, що ДТП сталася з вини водіїв.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
6 квітня 2024, 13:15
#
Ціни на Теслу і так обвалилися…
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