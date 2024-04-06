Tesla передумала випускати дешевий електромобіль й зосередиться на роботаксі — ЗМІ

Tesla відмовиться від випуску давно обіцяного недорогого електромобіля, на який інвестори розраховували для розширення присутності компанії на масовому авторинку. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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«Наказ Ілона — повністю зосередитися на роботаксі», — повідомив співрозмовник агентства, який був присутній під час оголошення рішення співробітникам.

Інвестори і споживачі чекають на недорогу модель Tesla вже майже 20 років — у генеральному плані компанії, який Маск опублікував у 2006 році, йшлося про те, що прибуток від розкішних моделей піде на фінансування недорогого сімейного авто. Найдешевша з наявних моделей Tesla коштує 39 тисяч доларів. Очікувалося, що довгоочікувана новинка коштуватиме близько 25 тисяч доларів.

Зазначається, що різкий розворот стався, коли Tesla зіткнулася з конкуренцією з китайськими виробниками, які наповнили ринок електрокарами за ціною лише 10 тис доларів. Створення роботаксі, на якому вирішила зосередитися Tesla, стане більш складним і ризикованим завданням.

Також повідомляється, що попереду у Tesla кілька судових розглядів у США, пов'язаних зі смертельними аваріями за участю її автомобілів з функцією автопілота. Перший позов компанії вдалося виграти — присяжні визнали, що ДТП сталася з вини водіїв.