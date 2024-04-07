У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів — нардеп

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки повернувся до розгляду відхилених раніше норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, яких співробітники ТЦК та СП звинуватять в ухиленні від мобілізації. Про це член Комітету Ірина Фріз повідомила у Facebook за результатами засідання комітету, яке відбулося напередодні.

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Зокрема, Комітет переглянув своє попереднє рішення, яким відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон) для тих українців, яких співробітники ТЦК звинувачуватимуть в ухиленні від мобілізації.

«Отже тепер комітет повторно буде розглядати дану норму», — зауважила Фріз.

Вона додала, що Комітет також повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном, які не стануть на військовий облік.

Водночас впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного наразі пропонують залишити як право (можливість), а не обов’язок.

Крім того, Комітет врахував поправку, що громадяни, які самостійно виявили бажання підписати контракт, таки отримають можливість обрати підрозділ, але лише з затвердженого Генштабом переліку.

Фріз додала, що остаточна редакція законопроєкту до другого читання буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.