У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів — нардеп

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 квітня 2024, 15:05

У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів — нардеп

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки повернувся до розгляду відхилених раніше норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, яких співробітники ТЦК та СП звинуватять в ухиленні від мобілізації. Про це член Комітету Ірина Фріз повідомила у Facebook за результатами засідання комітету, яке відбулося напередодні.

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки повернувся до розгляду відхилених раніше норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, яких співробітники ТЦК та СП звинуватять в ухиленні від мобілізації.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема, Комітет переглянув своє попереднє рішення, яким відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон) для тих українців, яких співробітники ТЦК звинувачуватимуть в ухиленні від мобілізації.

«Отже тепер комітет повторно буде розглядати дану норму», — зауважила Фріз.

Вона додала, що Комітет також повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном, які не стануть на військовий облік.

Водночас впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного наразі пропонують залишити як право (можливість), а не обов’язок.

Крім того, Комітет врахував поправку, що громадяни, які самостійно виявили бажання підписати контракт, таки отримають можливість обрати підрозділ, але лише з затвердженого Генштабом переліку.

Фріз додала, що остаточна редакція законопроєкту до другого читання буде ухвалена на наступному засіданні Комітету.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
innapcholko
innapcholko
7 квітня 2024, 15:18
#
Я могу подсказать идею!

Нужно кроме блокировки счетов уклонистов еще блокировать счета членов семьи, чтобы неповадно было.

А также сажать за уклонения не только уклониста — а сразу всей семьей — в трудовые лагеря!

И чего там штрафы по 100-200-400тыс — конфискацию имущества! Всей семьи и родственников по 3ие колено — в трудовые лагеря — трудиться на благо Украины!
+
0
mantis05
mantis05
7 квітня 2024, 15:56
#
И как, по вашему, всякие дети сильных мира сего, за бугром будут сидеть без папкиных деняк?) Напомню, что у сына кличка- 2ое гражданство, но Украина его рассматривает как своего гражданина, также как и 2 сына парашнюка…и это только верхушка айсберга. Однозначно нет.
+
0
mantis05
mantis05
7 квітня 2024, 15:27
#
Ну, сейчас у нас будет бум в стране с бизнес-вумен)
+
0
Criptor82
Criptor82
7 квітня 2024, 15:48
#
«Водночас впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного наразі планують залишити як право, а не обов’язок». Без коментарів
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 квітня 2024, 15:59
#
Потому что понимают что даже если сделают обязательным это не поможет. Пока електронный кабинет не научится в бусик закидывать в борьбе с «ухилянтами» он не поможет.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
7 квітня 2024, 16:03
#
Эт правильно, а то чёт падение депозитов прекратилось. Что в мозгах у этих ребят неясно. Про отказ от консульской вообще смешно — после получения отказа человек идёт и на основании его получает документы в стране пребывания. Или там реально думают что кто-то кто уже сбежал с концлагеря в него будет возвращаться чтобы загран продлить?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають penetrator1963, Ta Ra, RobinG и 33 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами