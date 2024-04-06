Ринок нових авто зріс у півтора раза

У першому кварталі 2024 року в Україні було зареєстровано 16 660 нових легкових автомобілів, повідомляє асоціація «Укравтопром», передає Forbes. Це на 49% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

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Найбільша кількість реєстрацій припала на легкові автобілі марки Toyota — 2643 авто, що на 52% більше показника першого кварталу 2023 року.

Динамічно зростали продажі другої за масовістю марки автомобілів Renault, 2165 яких додалося до українського автопарку — удвічі більше, ніж торік. Нові реєстрації автомобілів Audi зросли у 4,5 раза із дуже низьких результатів минулоріч — із 94 до 421 штуки.

Друге дихання отримали автомобілі Geely, продажі яких збільшилися із 37 торік до 165 одиниць у першому кварталі 2024 року (збільшення у 4,5 раза). Більш ніж у сім разів збільшилися реєстрації нових BYD.

Найкарколомніша динаміка — у електромобілів Zeekr: збільшення кількості реєстрацій за рік у 40 разів, із 3 до 121 штуки.

На відміну від 2023 року, продажі марок вищого цінового сегмента тепер скорочуються: кількість нових реєстрацій BMW зменшилася на 14%, Mercedes-Benz — на 40%, Land Rover — на 12%. Від цієї просадки встояв Porsche (+3%), а продажі марки Lexus зросли на 26%.

Обсяг нових реєстрацій вантажних і спеціальних автомобілів зріс на 28%, до 2864 штук. Лідером тут залишаються автомобілі марки Renault (932 штуки, приріст на 56%).

Натомість реєстрації нових автобусів і мінібусів скоротилися на 28%, до 305 штук. Кожен третій — марки Ataman, кожен пʼятий — Etalon.