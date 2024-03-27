АРМА у 2023 році розшукало активів на понад 200 мільярдів

Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж — за кордоном. Такі дані звіту за підсумками діяльності АРМА у 2023 році оприлюднила його голова Олена Дума.