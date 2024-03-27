Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж — за кордоном. Такі дані звіту за підсумками діяльності АРМА у 2023 році оприлюднила його голова Олена Дума.
27 березня 2024, 13:17
АРМА у 2023 році розшукало активів на понад 200 мільярдів
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Зокрема, упродовж року було виявлено активів на 3,56 млрд грн, $312,5 млн та 194,2 млн євро.
Станом на кінець 2023 року загальний обсяг грошових активів в управлінні АРМА сягнув 5,7 млрд грн.
Інспектори Нацагентства розшукали також 53 млрд грн у корпоративних правах і 5 837 об'єктів нерухомості.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що АРМА вже придбало на арештовані кошти санкційних осіб військові облігації загалом на суму 3,7 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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