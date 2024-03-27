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27 березня 2024, 13:17

АРМА у 2023 році розшукало активів на понад 200 мільярдів

Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж — за кордоном. Такі дані звіту за підсумками діяльності АРМА у 2023 році оприлюднила його голова Олена Дума.

Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж — за кордоном.
Фото: НБУ

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Зокрема, упродовж року було виявлено активів на 3,56 млрд грн, $312,5 млн та 194,2 млн євро.

Станом на кінець 2023 року загальний обсяг грошових активів в управлінні АРМА сягнув 5,7 млрд грн.

Інспектори Нацагентства розшукали також 53 млрд грн у корпоративних правах і 5 837 об'єктів нерухомості.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що АРМА вже придбало на арештовані кошти санкційних осіб військові облігації загалом на суму 3,7 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nitrolog
nitrolog
27 березня 2024, 13:34
#
Напишете коли вони будуть в бюджеті)))
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