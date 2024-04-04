29 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2024. Сайти «Мінфін» і Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.
4 квітня 2024, 11:38
FinAwards 2024: визначено надійного партнера для бізнесу серед МФО
Надійний партнер для бізнесу
Номінацією від SalesDoubler стала «Надійний партнер для бізнесу. Категорія МФО». Пальму першості та звання надійного партнера отримала SelfieCredit.
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Про FinAwards 2024
FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.
Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.
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Джерело: Мінфін
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