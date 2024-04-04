Особлива церемонія нагородження: чим запам’яталася FinAwards 2024

Премія FinAwards 2024 щороку відзначала найкращих на фінансовому ринку України — ті компанії, котрі досягли вершин і стали прикладом для інших. Цьогоріч інтерес до премії перевищив усі очікування, адже у голосуванні за переможців взяли участь рекордна кількість користувачів, а на самому заході зібрався повний зал.

Розповідаємо, якою була церемонія нагородження FinAwards 2024.

Засновниками премії FinAwards є портали Finance.ua та Мінфін (холдинг Treeum).

Після рекордного голосування, до якого долучилися майже 54 тисячі осіб, організатори зафіксували рекордний попит на придбання квитків на сам захід. До слова, кожний, хто прийшов, не лише особисто підтримав розвиток фінсфери України, а й долучився до благодійності, адже з кожного квитка 500 грн передали до фонду Tabletochki.

Крім того, на самому заході провели аукціон, де збирали кошти для 44-ої окремої механізованої бригади (44 ОМБр). Спочатку ціль була — 2000 євро. Але і тут очікування організаторів не виправдалися, адже вдалося зібрати більшу суму — 150 тис. грн, що еквівалентно дорівнює понад 3500 євро. Щиро вдячні усім, хто долучився до цього збору.

Учасники заходу отримали унікальну можливість познайомитися з лідерами галузі та поспілкуватися з ними. Це — номінанти, партнери та спонсори. У залі були присутні Член Правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, Член Правління ПриватБанку з питань малого і середнього бізнесу Євгеній Заіграєв, СЕО технологічної компанії Renome-Smart Валерій Сіроштан, співзасновниця PayForce group Тетяна Ніколенко, керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко, СМО компаній MyCredit та ClickCredit Серафима Нехода та інші.

Важливу роботу у розвитку фінсфери країни щодня проробляють Національна асоціація банків України та Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній. За це вони отримали подяку від організаторів FinAwards 2024.

Розважальна програма була приємним бонусом до цієї насиченої події. На сцені FinAwards цьогоріч виступив музичний гурт Kozak System — справжні митці нашого часу, які своєю творчістю і на власному прикладі демонструють важливість підтримки українських захисників у ці непрості часи.

Після їх виступу стартувало нагородження переможців нових цьогорічних номінацій. Ця важлива місія лягла на плечі представників організаторів премії Олексія Козирєва, Надії Квітки та Валерії Луньової.

Хто здобув перемогу

Найкращих з найкращих визначали серед банків, МФО, страхових компаній, а також у нових додаткових номінаціях. Серед них номінація «Найкращий провайдер з прийому онлайн-платежів», де відзнаки отримали Liqpay від ПриватБанку, Portmone.com та iPay.ua.

У номінації «Найкраще технологічне рішення для прийому платежів в офлайн» перемогу здобули EasyPay, city24 (ТОВ Свіфт Гарант), Додаток Термінал від ПриватБанку.

Вперше цього року з’явилася номінація «Інфлюєнсер року FinTech ринку», у якій відзначили Марину Авдєєву, Романа Катеринчика та Анну Золотько.

Інфлюєнсерами року Інвестиційного ринку стали Дмитро Карпіловський, Павло Бойко та Тарас Гук.

У номінації «Найкраща інвестиційна пропозиція» відзначили ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» — ICU, компанії ZEMINVEST та Inzhur.

Найкращими освітніми проєктами в інвестиціях у 2024 році визнані Binance, BY finance та YouControl.

Важливими стали також відзнаки переможців у двох нових номінаціях:

Найкращий YouTube-канал про фінанси — Економічна правда, УкрІнвестКлуб, Wallet Pro;

Найкращий Telegram-канал про фінанси — Бізнич | Фінанси | Інвестиції, Ціна держави, Фінансист | Бізнес та тренди.

Поява цих номінацій має особливе значення, адже в умовах війни росії проти України популяризація фінансового контенту українською мовою необхідна для розвитку фінансової сфери. Щоб не пропустити нічого важливого, радимо підписатися на ці канали, а також на YouTube-канали та Telegram-канали сайтів Мінфін та Finance.ua.

Хто ще отримав відзнаки на FinAwards 2024

Серед банків відзначили найбільші та найвідповідальніші фінустанови країни у 15 номінаціях. Зокрема, визнання за Найкращий кредит готівкою, Найкращий банк для клієнтів ФОП, Картку № 1 в гаманці, Найкращий банк для юридичних осіб, Найкращий мобільний банк, Найкращу службу підтримки отримав ПриватБанк, який проявив стійкість у найскладніших умовах для нашої країни та попри все продовжує обслуговувати понад 19 млн користувачів.

У 2024 році великий і надійний український приватний банк ПУМБ переміг у п’яти номінаціях премії «Найкраща кредитна картка», «Найкращий керівник роздрібного бізнесу», «Банкір року» та «Картка № 1 в гаманці» та «Найкраща преміальна карта».

Серед МФО перемогу відразу у кількох номінаціях отримав сервіс з онлайн-кредитування MyCredit:

Найкраща програма лояльності;

Найкращий керівник маркетингу;

Найкраща МФО за якістю обслуговування клієнтів;

Найкращий СEO мікрофінансової організації (3 місце).

Також на FinAwards відзначили сервіс онлайн-кредитування AvansCredit у номінації «Прорив року», компанію Credit7 у номінаціях «Найкраща МФО онлайн» та «Найкращий керівник маркетингу» та сервіс кредитування SlonCredit у номінації «Найдешевший кредит МФО».

Організатори FinAwards щиро вдячні компаніям-партнерам за проведення FinAwards за допомогу в проведенні заходу та визначенні беззаперечних лідерів фінансової сфери України.