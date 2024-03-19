Банки у Вірменії відмовляються від російської платіжної системи «Мір»

Картки російської платіжної системи «Мір» перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року. Про це пише РБК із посиланням на представника «ВТБ Вірменія» («дочка» російського ВТБ).

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«З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці», — сказав представник банку.

Як пише The Bell, це серйозний удар по російських релокантах у Вірменії, яка залишалася однією з небагатьох країн, де можна було не тільки розплатитися російською картою, а й в'їхати за внутрішнім паспортом.

Нагадаємо, що раніше через ризик накладення санкцій з боку США від обслуговування російських клієнтів відмовились банки Китаю, Туреччини, Гонконгу та ОАЄ.