Картки російської платіжної системи «Мір» перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року. Про це пише РБК із посиланням на представника «ВТБ Вірменія» («дочка» російського ВТБ).
19 березня 2024, 11:56
Банки у Вірменії відмовляються від російської платіжної системи «Мір»
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«З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці», — сказав представник банку.
Як пише The Bell, це серйозний удар по російських релокантах у Вірменії, яка залишалася однією з небагатьох країн, де можна було не тільки розплатитися російською картою, а й в'їхати за внутрішнім паспортом.
Нагадаємо, що раніше через ризик накладення санкцій з боку США від обслуговування російських клієнтів відмовились банки Китаю, Туреччини, Гонконгу та ОАЄ.
Джерело: Мінфін
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