Головне за вівторок: банки скоротили кредитування бізнесу, в «Дії» з'явився новий сервіс

Кількість збиткових банків скоротилася втричі: якщо за підсумками 2022 року їх було 21, то вже 2023-го — лише 7. Сума збитку зменшилася одразу у 85 разів — із 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн. Про це йдеться у статті на «Мінфіні» «Приват, ПУМБ та Укргаз: хто більше заробив, наростив зарплатні витрати та купівлю ОВДП».

Банки скоротили кредитування бізнесу та збільшили фінансування населення

У 2023 році кредитування економіки не було сильною стороною банківської системи, 35 банків скоротили кредитування бізнесу. При цьому фінустанови збільшили кредитування населення.

В «Дії» з'явився новий сервіс: Можна додати знищену нерухомість до міжнародного Реєстру збитків

У «Дії» з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

Приват, ПУМБ та Укргаз: хто більше заробив, наростив зарплатні витрати та купівлю ОВДП