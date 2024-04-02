Хто з банків отримав найбільші збитки та хто заробив найбільше
Головне за вівторок: банки скоротили кредитування бізнесу, в «Дії» з'явився новий сервіс
Кількість збиткових банків скоротилася втричі: якщо за підсумками 2022 року їх було 21, то вже 2023-го — лише 7. Сума збитку зменшилася одразу у 85 разів — із 20,8 млрд грн до 245,4 млн грн. Про це йдеться у статті на «Мінфіні» «Приват, ПУМБ та Укргаз: хто більше заробив, наростив зарплатні витрати та купівлю ОВДП».
Банки скоротили кредитування бізнесу та збільшили фінансування населення
У 2023 році кредитування економіки не було сильною стороною банківської системи, 35 банків скоротили кредитування бізнесу. При цьому фінустанови збільшили кредитування населення.
В «Дії» з'явився новий сервіс: Можна додати знищену нерухомість до міжнародного Реєстру збитків
У «Дії» з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.
Приват, ПУМБ та Укргаз: хто більше заробив, наростив зарплатні витрати та купівлю ОВДП
Слабке кредитування та різке підвищення податків не стало великою проблемою для банківської системи. У 2023 році вона вчетверо збільшила прибуток, платила великі винагороди керівництву та підвищувала зарплати персоналу. «Мінфін» проаналізував свіжу статистику НБУ і розповість всі подробиці про роботу наших банків.
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