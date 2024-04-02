Капіталізація китайської Xiaomi зросла на $7,6 млрд

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Зростання капіталізації

Xiaomi збільшила свою ринкову вартість приблизно на $7,6 млрд, оскільки її акції досягли найвищого рівня із січня 2022 року в перший день торгів після того, як у четвер компанія випустила свій дебютний електромобіль.

SU7 (Speed Ultra 7) від Xiaomi виходить на переповнений китайський ринок електромобілів з привабливою ціною — менше ніж $30 000 за базову модель, що дешевше, ніж у Tesla Model 3.

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Нагадаємо

Xiaomi представила SU7 наприкінці 2023 року. Старт продажів був анонсований у березні. Після анонсу акції Xiaomi злетіли майже на 12%, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком за рік, відзначав Bloomberg.

Раніше компанія вартість свого електромобіля не розкривала: аналітики Bloomberg Intelligence прогнозували, що середня ціна SU7 може становити 220 000−260 000 юанів (близько $30 700−36 200).

Лей Цзюнь заявляв, що SU7 повинен скласти конкуренцію електромобілям Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo, вартість яких у Китаї починається від 698 900 юанів (близько $97 500) і 898 000 юанів (приблизно $125 00).

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Аналітики Bloomberg Intelligence вважають, що SU7 дозволить Xiaomi збільшити продаж до 4% в 2024 році і стане фактором зростання надалі. За їхніми прогнозами, у перший рік обсяг продажів SU7 становитиме 30 000−50 000 штук.