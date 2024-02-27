Xiaomi представила на виставці у Барселоні свій перший автомобіль SU7. Про це пише Укравтопром.
27 лютого 2024, 15:23
Xiaomi презентувала в Європі свій перший автомобіль (фото)
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Що відомо
Xiaomi SU7 — це продуктивний електричний седан, який має спортивний дизайн. Розміри електромобіля (Д/Ш/В), мм: 4997×1963×1455. Колісна база — 3000 мм.
Акумулятор місткістю 101 кВт⋅год, запас ходу до 800 км.
Автомобіль розганяється до «сотні» за 2,78 секунди, максимальна швидкість становить 265 км/год.
Ціни на електромобіль не анонсовано.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 4
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/