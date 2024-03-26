Глава Xiaomi озвучив вартість електромобіля SU7

Гендиректор корпорації Xiaomi Лей Цзюнь у китайській соцмережі Weibo оголосив , що вартість електромобіля SU7 у Китаї складе до 500 000 юанів (близько $69 300).

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Деталі

«Мета SU7 від Xiaomi — стати найкрасивішим, найкерованішим і найрозумнішим седаном вартістю до 500 000 юанів», — наводить повідомлення Цзюня CNBC. Це вперше, коли Xiaomi вказує верхню межу цінового діапазону, зазначає видання.

Xiaomi почне приймати замовлення на SU7 у четвер, 28 березня. Електромобіль буде продаватися у 29 містах Китаю та стане доступним для тест-драйву.

Акції Xiaomi у Гонконгу до закриття торгів 25 березня коштували 14,82 гонконгського долара ($1,9; +0,135%).

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Нагадаємо

Xiaomi представила SU7 наприкінці 2023 року. Старт продажів був анонсований у березні. Після анонсу акції Xiaomi злетіли майже на 12%, що стало найбільшим внутрішньоденним стрибком за рік, відзначав Bloomberg.

Раніше компанія вартість свого електромобіля не розкривала: аналітики Bloomberg Intelligence прогнозували, що середня ціна SU7 може становити 220 000−260 000 юанів (близько $30 700−36 200).

Лей Цзюнь заявляв, що SU7 повинен скласти конкуренцію електромобілям Tesla Model S і Porsche Taycan Turbo, вартість яких у Китаї починається від 698 900 юанів (близько $97 500) і 898 000 юанів (приблизно $125 00).

Аналітики Bloomberg Intelligence вважають, що SU7 дозволить Xiaomi збільшити продаж до 4% в 2024 році і стане фактором зростання надалі. За їхніми прогнозами, у перший рік обсяг продажів SU7 становитиме 30 000−50 000 штук.