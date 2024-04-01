Річний обсяг IT-експорту України у лютому скоротився на 5,3%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 квітня 2024, 8:59

Річний обсяг IT-експорту України у лютому скоротився на 5,3%

Обсяг IT-експорту у лютому 2024 року становив $518 мільйонів. Це на 5% або $29 мільйонів менше, порівняно з лютим 2023 року, проте на $10 млн більше, ніж у січні, повідомляє dev.ua із посиланням на підрахунки «Львівського IT Кластера».

Обсяг IT-експорту у лютому 2024 року становив $518 мільйонів.
Фото:depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скорочення експорту

Частка IT-послуг у структурі всього експорту послуг у лютому 2024 склала 37,2%. Це на 4,4% менше, ніж у лютому минулого року, коли на комп’ютерні послуги припадало 41,6% всього експорту послуг.

«У лютому ми бачимо дуже незначне збільшення обсягів експорту IT-послуг у порівнянні з січнем. Варто розуміти, що цей ріст не є показником того, що ситуація в IT-індустрії перестала бути критичною. Адже обсяги продовжують зменшуватися відносно попереднього року. Ми прогнозуємо, що до кінця року експорт IT-послуг може впасти на 5−10%», — прокоментував CEO «Львівського ІТ Кластера» Степан Веселовський.

Загальний експортний виторг усіх послуг України у лютому цього року склав $1,39 млрд, що на $31 млн або ж 2% більше порівняно з січнем.

Читайте: У січні експорт IT-послуг зменшився майже на 17%

Що відбувається в українському ІТ-секторі

У січні цього року обсяг українського IT-експорту впав на 16,9%у річному обчисленні — до $508 млн. Порівняно з груднем 2023 року, цей показник зменшився на $103 млн і став найменшим з початку 2022 року.

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Читайте також: Як змінилася заробітна плата українських IT-фахівців з початку вторгення рф — дослідження DOU

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
eurousa
eurousa
1 квітня 2024, 9:19
#
Треба більше вайтішних курсів!
+
+45
zerotoler
zerotoler
1 квітня 2024, 9:42
#
Треба подовше воювати це так корисно для української нації
+
+30
HooToo
HooToo
1 квітня 2024, 10:05
#
«воювати будуть всі"©
+
+45
Riojas
Riojas
1 квітня 2024, 10:55
#
Ура! Ответим донатом и усиленной украинизацией. Так победим.
+
+15
Riojas
Riojas
1 квітня 2024, 11:13
#
Поражает, насколько украинская айтишка в принципе не состоялась как сообщество, способное хоть на что-то. Вот просто ничего нельзя сделать вместе, для всей отрасли, кроме картельного сговора по зарплатам. Гармонично дополняет картину yes man в профильном министерстве. Вот честное слово, «крепкие хозяйственники» из 90-х эффективнее бы руководили, чем вот это сборище инфантилов.
+
0
dvded .
dvded .
1 квітня 2024, 12:39
#
О чем речь?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vesna7 и 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами