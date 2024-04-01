Річний обсяг IT-експорту України у лютому скоротився на 5,3%

Обсяг IT-експорту у лютому 2024 року становив $518 мільйонів. Це на 5% або $29 мільйонів менше, порівняно з лютим 2023 року, проте на $10 млн більше, ніж у січні, повідомляє dev.ua із посиланням на підрахунки «Львівського IT Кластера».

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Скорочення експорту

Частка IT-послуг у структурі всього експорту послуг у лютому 2024 склала 37,2%. Це на 4,4% менше, ніж у лютому минулого року, коли на комп’ютерні послуги припадало 41,6% всього експорту послуг.

«У лютому ми бачимо дуже незначне збільшення обсягів експорту IT-послуг у порівнянні з січнем. Варто розуміти, що цей ріст не є показником того, що ситуація в IT-індустрії перестала бути критичною. Адже обсяги продовжують зменшуватися відносно попереднього року. Ми прогнозуємо, що до кінця року експорт IT-послуг може впасти на 5−10%», — прокоментував CEO «Львівського ІТ Кластера» Степан Веселовський.

Загальний експортний виторг усіх послуг України у лютому цього року склав $1,39 млрд, що на $31 млн або ж 2% більше порівняно з січнем.

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Що відбувається в українському ІТ-секторі

У січні цього року обсяг українського IT-експорту впав на 16,9%у річному обчисленні — до $508 млн. Порівняно з груднем 2023 року, цей показник зменшився на $103 млн і став найменшим з початку 2022 року.

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

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