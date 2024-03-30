Мінімальна зарплата зросте з 1 квітня: на скільки вона збільшиться

З 1 квітня 2024 року відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Збільшення складе 900 грн.

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«З 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Зараз вона складає 7 100 гривень. Буде — 8 000 гривень», — поінформував він.

Зміни розміру мінімальної зарплати та кількість змін визначені в держбюджеті України на 2024 рік. Відповідно до нього, розмір мінімальної зарплати цього року змінюється два рази:

з 1 січня — 7 100 грн у місячному розмірі та 42,60 грн в погодинному;

з 1 квітня — 8 тис. грн та 48 грн за годину.

Прем'єр-міністр також наголосив, що в Україні збільшаться виплати для пенсіонерів, які працюють.

«У березні більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за цей місяць виплачено пенсій на 62 млрд грн», — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року в Україні відбудеться плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.