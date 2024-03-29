В Пенсійному фонді розповіли, кому перерахують пенсії з 1 квітня

З 1 квітня 2024 року в Україні відбудеться плановий перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

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Зазначається, що перерахунок буде проведено після того, як надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року (строк подачі звітів — до 10 травня).

«Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня», — йдеться в повідомленні.

Кому перерахують пенсії

З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення / попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

Якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи попередньому перерахунку, або, якщо доцільно, враховується в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення / попереднього перерахунку пенсії.

Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення / попереднього перерахунку пенсії, не змінюється.

Якщо після призначення / попереднього перерахунку пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення / попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в Україні після індексації з 1 березня пенсійні виплати зросли в середньому на 397,07 грн, середній розмір пенсії становить 5 792,02 грн.