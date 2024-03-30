НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня 25−29 березня купив на міжбанківському валютному ринку $1,95 млн і продав $654,65 млн. Про це свідчать дані регулятора.

Чистий продаж валюти становив $652,7 млн проти $680,44 млн минулого тижня. Отже, Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $27,24 млн.

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З початку року НБУ на міжбанку:

купив $73,78 млн;

продав $5 903,26 млн;

чистий продаж валюти становив $5 829,48 млн.

Нагадаємо, минулого тижня НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку: збільшення чистого продажу в порівнянні з попереднім тижнем склало $417,81 млн.

В лютому Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.