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30 березня 2024, 8:47

НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня 25−29 березня купив на міжбанківському валютному ринку $1,95 млн і продав $654,65 млн. Про це свідчать дані регулятора.

Національний банк протягом тижня 25−29 березня купив на міжбанківському валютному ринку $1,95 млн і продав $654,65 млн.

Чистий продаж валюти становив $652,7 млн проти $680,44 млн минулого тижня. Отже, Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $27,24 млн.

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З початку року НБУ на міжбанку:

  • купив $73,78 млн;
  • продав $5 903,26 млн;
  • чистий продаж валюти становив $5 829,48 млн.

Нагадаємо, минулого тижня НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку: збільшення чистого продажу в порівнянні з попереднім тижнем склало $417,81 млн.

В лютому Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+42
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
30 березня 2024, 9:20
#
Тенденция в сторону повышения курса не утихает. … Назад дороги нет…
+
+72
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
30 березня 2024, 9:59
#
Два дні курс вниз. За місяць залучили 9 лярдів… продають 3. Какая тібє тєндєнція відіцца?
+
0
Игорь Левченко
Игорь Левченко
30 березня 2024, 10:56
#
Шість ярдів за квартал… Усьо ідьот по плану, шеф! 😎😎😎
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