НБУ значно збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 18 по 22 березня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,46 млн і продав $680,90 млн. Чистий продаж валюти становив $680,44 млн проти $262,63 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $417,81 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $71,83 млн;

продав $5 248,61 млн;

чистий продаж валюти становив $5 176,78 млн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк у лютому 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку $1,509 млрд, що є мінімумом із квітня минулого року, коли регулятор продав $1,37 млрд.