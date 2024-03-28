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28 березня 2024, 19:24

Україна та Польща досягли прогресу у розблокуванні кордону — Шмигаль

Україна та Польща прогресують у питанні розблокування польсько-українського кордону. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу у Варшаві.

Україна та Польща прогресують у питанні розблокування польсько-українського кордону.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Ми точно маємо прогрес зі зняття блокади, але головне щодо вирішення всіх критичних питань, що призводять до всіх блокад», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що план урядів України та Польщі для розблокування кордону виконується, хоч не так швидко, як хотілося б.

«Але однозначно маємо позитивні тенденції та позитивну динаміку. Цю динаміку важливо зберегти і рухатися далі», — наголосив Шмигаль.

Зустріч Шмигаля та Туска

Сьогодні, 28 березня, у Варшаві відбулися консультації урядів України та Польщі. Українську делегацію очолює прем'єр Денис Шмигаль, а польську сторону — прем'єр Дональд Туск.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що польські протестувальники призупинили блокування руху вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску «Угринів-Довгобичів».

Джерело: Мінфін
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