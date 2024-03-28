Польські фермери тимчасово розблокували пункт пропуску «Угринів»

Польські протестувальники призупинили блокування руху вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску «Угринів-Долгобичув». Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

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«У пункті пропуску „Угринів-Долгобичув“ тимчасово завершилося блокування руху вантажівок в обох напрямках. За інформацією від польських колег, на території Польщі перед пунктом пропуску „Угринів-Долгобичув“ пропуск вантажного транспорту здійснюється у звичайному режимі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на перетин кордону тут очікують 120 вантажівок. Водночас польська сторона також повідомила, що ритмічний пропуск вантажівок орієнтовно триватиме до 2 квітня.

Нагадаємо

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що станом на ранок 28 березня в чергах на пунктах пропуску з польським кордоном «Ягодин», «Рава-Руська», «Угринів» стоять майже 370 вантажівок.