Стейблкоїн USDT став найпопулярнішим активом злочинців

Експерти компанії TRM Labs повідомили, що стабільна монета компанії Tether стала найбільш популярним засобом оплати під час протизаконних угод з віртуальними активами.

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За останній рік 1,6% загального обсягу USDT мали відношення до злочинної діяльності, запевняють у TRM Labs.

Кількість адрес, пов'язаних із вливанням коштів у міжнародну злочинність, зросла на 125%.

На мережу Tron припало 45% усіх незаконних криптооперацій зі стейблкоїном Tether.

Ефір посів другу позицію в списку з показником 24%, біткоїн опинився на третьому місці з 18%.

Грошовий обсяг стейблкоїнів Tether, пов'язаних із протизаконними операціями, досяг за рік $19,3 млрд. Представники Tether запевняють, що TRM Labs «допустили неправильну інтерпретацію даних».

Причому сума, що фігурує в нелегальних операціях, може змінитися, зокрема й у бік збільшення.

Нагадаємо

Емітент найпопулярнішого стейблкоїну вже стикався зі звинуваченнями у надто активному використанні USDT злочинцями.

У січні представники апарату ООН оголосили, що монети Tether дедалі частіше використовують для відмивання коштів злочинні групи із країн Південно-Східної Азії.