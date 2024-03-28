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28 березня 2024, 18:34

Стейблкоїн USDT став найпопулярнішим активом злочинців

Експерти компанії TRM Labs повідомили, що стабільна монета компанії Tether стала найбільш популярним засобом оплати під час протизаконних угод з віртуальними активами.

Експерти компанії TRM Labs повідомили, що стабільна монета компанії Tether стала найбільш популярним засобом оплати під час протизаконних угод з віртуальними активами.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗа останній рік 1,6% загального обсягу USDT мали відношення до злочинної діяльності, запевняють у TRM Labs.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За останній рік 1,6% загального обсягу USDT мали відношення до злочинної діяльності, запевняють у TRM Labs.

Кількість адрес, пов'язаних із вливанням коштів у міжнародну злочинність, зросла на 125%.

На мережу Tron припало 45% усіх незаконних криптооперацій зі стейблкоїном Tether.

Ефір посів другу позицію в списку з показником 24%, біткоїн опинився на третьому місці з 18%.

Грошовий обсяг стейблкоїнів Tether, пов'язаних із протизаконними операціями, досяг за рік $19,3 млрд. Представники Tether запевняють, що TRM Labs «допустили неправильну інтерпретацію даних».

Причому сума, що фігурує в нелегальних операціях, може змінитися, зокрема й у бік збільшення.

Нагадаємо

Емітент найпопулярнішого стейблкоїну вже стикався зі звинуваченнями у надто активному використанні USDT злочинцями.

У січні представники апарату ООН оголосили, що монети Tether дедалі частіше використовують для відмивання коштів злочинні групи із країн Південно-Східної Азії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Саша Ник
Саша Ник
28 березня 2024, 19:27
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Дайте угадаю, долларом сша — преступники не пользуются?) Давайте запретим доллар сша, потому что им пользуются преступники. А ещё лучше — евро с фунтом. Будем пользоваться бусами и самородками, для расчётов. Аааа, погодите, так ими ж тоже будут преступники пользоваться? Не, надо запретить.
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