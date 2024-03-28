Роберт Кійосакі допустив обвалення біткоїна до нуля, у роботі OKX стався збій: що нового на крипторинку

У роботі криптобіржі OKX стався збій

Вчора, 27 березня, деякі користувачі криптовалютної біржі OKX повідомили про проблеми з відображенням балансу. За словами журналіста Коліна Ву, деякі рахунки показували нульовий баланс, тоді як інші — «десятки мільйонів доларів».

Повідомляється, що з проблемою зіткнулися тисячі користувачів платформи з Сінгапуру, Японії, Великої Британії та інших країн світу. Через відсутність даних про відкриті позиції деякі трейдери зазнали збитків, зазначив він.

Представники OKX заявили, що знають про проблему і працюють над її вирішенням. Збій не зачепив сайт і застосунок, а протокол зв’язку із сервером працює коректно, ідеться в заяві біржі.

Роберт Кійосакі допустив обвалення біткоїна до нуля

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» і підприємець Роберт Кійосакі заявив, що перша криптовалюта може виявитися шахрайством і обвалитися до нуля.

За його словами, біткоїн є шахрайством або схемою Понці не більше, ніж долар США, євро, єна або інша «фейкова» чи фіатна валюта.

«Весь долар США — це американський борг. (Мене турбують) наші політичні, банківські та фінансові лідери. Вони або некомпетентні, або корумповані, або і те, і інше. Наші лідери поняття не мають, як контролювати зростаючий держборг і ринок облігацій США, а також надмірно роздутий фондовий ринок», — пояснив Кійосакі.

Він вважає, що США розорилися, друкуючи $1 трлн кожні 90 днів тільки для оплати рахунків.

«Їх мають відправити у відставку, звільнити, піддати імпічменту або посадити у в’язницю. Їм мають повернути гроші за навчання в коледжі. Очевидно, що в школі вони нічого не дізналися про гроші, етику, чесність або мораль. Вони пограбували американський народ і людей по всьому світу», — заявив Кійосакі.

Він знову порадив не збирати «фейкові фіатні долари», а купувати золото, срібло або біткоїн. Він зазначив, що сам дотримується власної поради.

Кійосакі визнав, що ціна біткоїна може опуститися до нуля, але це загрожує і долару США, австралійському долару, англійському фунту стерлінгів, японській єні та фіатній валюті будь-якої країни. Історія доводить, що тисячі «фейкових» валют уже вирушили на кладовище фіатних грошей, додав він.

25 березня Кійосакі розповів про намір придбати ще 10 BTC до квітня — цього місяця в мережі першої криптовалюти очікується халвінг. Він також спрогнозував зростання біткоїна до рівня $100 000 до вересня 2024 року.

Хакери вкрали у засновника Ordinal Rugs біткоїни на $380 000

«За мої десять років у криптоіндустрії це перший раз, коли я втратив значну суму грошей через злом/шахрайство (не кажучи вже про злив гаманця)», — повідомив глава платформи під псевдонімом Archon.

Злом почався з повідомлення, надісланого членам Discord-сервера Bitcoin Rock з рекламою розіграшу популярних ординалів Runestones. Посилання в пості вело на фейковий сайт NFT-маркетплейса Magic Eden.

Коли Archon підключив свій гаманець до сайту і підписав транзакцію, хакер зміг вкрасти його монети і «написи». Він зізнався, що був неуважним, забувши про головні правила безпеки.

«Зачеплений гаманець призначався тільки для випуску (біткоїнів-NFT), але згодом я почав проявляти необережність і залишав там більше порядкових номерів, а також кошти для купівлі та обміну», — зазначив він.

За його словами, під час розсилки фішингу зловмисники тегнули всіх учасників через команду @all, однак права на таку дію мали тільки адміністратори сервера.

Archon виявив, що з’явився новий спосіб маніпулювати пінгами в каналі, використовуючи так званий «потік уцінки» (markdown flow). Він дійшов висновку, що навіть великі та добре захищені сервери ризикують піддатися атаці.

«Це надзвичайно болючий урок. Насправді немає нічого гіршого, ніж момент, коли ви розумієте, що ваш гаманець спустошений. Будьте пильними, коли справа доходить до підключення до роздач або мінту токенів», — нагадав засновник Ordinal Rugs.

Наприкінці Archon зазначив, що гаманців самого проєкту не торкнулися. Він також подякував деяким членам спільноти за викуп двох вкрадених «написів», які йому згодом повернули.

Запуск ETF можливий навіть у разі визнання Ethereum цінним папером — CEO BlackRock

Генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк заявив, що він «приємно здивований» високим роздрібним інтересом до спотового біткоїн-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT). Під час інтерв'ю Fox Business він висловив оптимізм щодо зростання першої криптовалюти.

За словами Фінка, запущений у січні 2024 року IBIT здатний перевершити GBTC компанії Grayscale і стати найбільш швидкозростаючим ETF в історії фінансів.

Згідно з останніми даними, IBIT від BlackRock накопичив активи на понад $16 млрд. На його частку припадає понад 40% щоденних обсягів торгів серед усіх криптовалютних ETF на базі біткоїна.