Акції та облігації Raiffeisen падають на фоні натиску США через угоду банку з Дерипаскою

Акції та облігації Raiffeisen Bank International (RBI) знову впали в четвер після того, як стало відомо, що Вашингтон тисне на австрійський банк, щоб той скасував угоду з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який потрапив під санкції. Про це повідомляє Reuters.

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США хочуть, щоб Raiffeisen відмовився від планів купівлі частки російського олігарха Олега Дерипаски вартістю 1,5 млрд євро в австрійській будівельній компанії Strabag.

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Падіння акцій та облігацій RBI

Акції найбільшого західного банку в росії впали в середу на 16% до тримісячного мінімуму.

Raiffeisen скасував продаж облігацій на 650 млн євро, звинувативши в цьому «несприятливу реакцію ринку на останні заголовки ЗМІ».

У четвер акції RBI впали на 1,2% о 14:45 за київським часом.

Облігації AT1 Raiffeisen під 6% із погашенням у грудні 2026 року востаннє торгувалися за 93,661 цента, що нижче на момент закриття торгів в середу — 93,740.

Раніше цього тижня облігації торгувалися за найвищою ціною з лютого 2022 року, але з того часу втратили 2,5 цента, згідно з даними LSEG.