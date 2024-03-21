Акції та облігації Raiffeisen падають на фоні натиску США через угоду банку з Дерипаскою

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 березня 2024, 18:35

Акції та облігації Raiffeisen падають на фоні натиску США через угоду банку з Дерипаскою

Акції та облігації Raiffeisen Bank International (RBI) знову впали в четвер після того, як стало відомо, що Вашингтон тисне на австрійський банк, щоб той скасував угоду з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який потрапив під санкції. Про це повідомляє Reuters.

Акції та облігації Raiffeisen Bank International (RBI) знову впали в четвер після того, як стало відомо, що Вашингтон тисне на австрійський банк, щоб той скасував угоду з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який потрапив під санкції.
Фото: finbalance.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

США хочуть, щоб Raiffeisen відмовився від планів купівлі частки російського олігарха Олега Дерипаски вартістю 1,5 млрд євро в австрійській будівельній компанії Strabag.

Читайте також: США тиснуть на австрійський Raiffeisen, щоб той відмовився від угоди з Дерипаскою — Reuters

Падіння акцій та облігацій RBI

Акції найбільшого західного банку в росії впали в середу на 16% до тримісячного мінімуму.

Raiffeisen скасував продаж облігацій на 650 млн євро, звинувативши в цьому «несприятливу реакцію ринку на останні заголовки ЗМІ».

У четвер акції RBI впали на 1,2% о 14:45 за київським часом.

Облігації AT1 Raiffeisen під 6% із погашенням у грудні 2026 року востаннє торгувалися за 93,661 цента, що нижче на момент закриття торгів в середу — 93,740.

Раніше цього тижня облігації торгувалися за найвищою ціною з лютого 2022 року, але з того часу втратили 2,5 цента, згідно з даними LSEG.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 29 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами