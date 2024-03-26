В Італії кількість людей, які живуть у бідності, зросла до найвищого рівня за останні 10 років

Кількість людей, які живуть у бідності в Італії, зросла у 2023 році до найвищого рівня за останні десять років. Про це повідомило національне статистичне бюро ISTAT, чиї дані наводить Finanza Italia , пише «Європейська правда».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання бідності

Кількість людей, які живуть в абсолютній бідності, тобто не мають можливості купувати товари та послуги першої потреби, зросла до 5,75 млн, або 9,8% населення.

Це трохи більше, ніж 9,7% у 2022 році, та є найвищим показником з моменту початку збору поточних даних у 2014 році.

Економіка Італії відновилася після рецесії, спричиненої COVID у 2020−2021 роках, сильніше, ніж у сусідніх країнах, таких як Німеччина та Франція, але звіт ISTAT показав, що це відновлення мало допомогло найбіднішим верствам населення.

Відсоток людей, які живуть в абсолютній бідності, становив 9,1% у 2020 році та 9% у 2021 році, у розпал пандемії, коли вплив рецесії на сім'ї був частково компенсований численними заходами державної підтримки.

ISTAT визначає абсолютну бідність як стан, за якого неможливо купувати товари та послуги, необхідні для прийнятного рівня життя.

За винятком падіння у 2019 році, рівень бідності в Італії постійно зростає з 6,9% у 2014 році, коли розпочався збір даних ISTAT.