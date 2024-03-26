В Італії кількість людей, які живуть у бідності, зросла до найвищого рівня за останні 10 років

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 березня 2024, 18:25

В Італії кількість людей, які живуть у бідності, зросла до найвищого рівня за останні 10 років

Кількість людей, які живуть у бідності в Італії, зросла у 2023 році до найвищого рівня за останні десять років. Про це повідомило національне статистичне бюро ISTAT, чиї дані наводитьFinanza Italia, пише «Європейська правда».

Кількість людей, які живуть у бідності в Італії, зросла у 2023 році до найвищого рівня за останні десять років.
Фото:bbc

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання бідності

Кількість людей, які живуть в абсолютній бідності, тобто не мають можливості купувати товари та послуги першої потреби, зросла до 5,75 млн, або 9,8% населення.

Це трохи більше, ніж 9,7% у 2022 році, та є найвищим показником з моменту початку збору поточних даних у 2014 році.

Економіка Італії відновилася після рецесії, спричиненої COVID у 2020−2021 роках, сильніше, ніж у сусідніх країнах, таких як Німеччина та Франція, але звіт ISTAT показав, що це відновлення мало допомогло найбіднішим верствам населення.

Відсоток людей, які живуть в абсолютній бідності, становив 9,1% у 2020 році та 9% у 2021 році, у розпал пандемії, коли вплив рецесії на сім'ї був частково компенсований численними заходами державної підтримки.

ISTAT визначає абсолютну бідність як стан, за якого неможливо купувати товари та послуги, необхідні для прийнятного рівня життя.

За винятком падіння у 2019 році, рівень бідності в Італії постійно зростає з 6,9% у 2014 році, коли розпочався збір даних ISTAT.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
26 березня 2024, 18:29
#
За даними демографів У 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Реформи повністю провалені. ЗЕ-корупція неймовірно велика і це під час війни. Типу борються, по-приколу: зловили і під заставу зменшену відпустили. Обіцянками на телемарафонах загодовують.
Тому і недовіра до зе-влади росте. Жити стало явно не краще… а набагато гірше.
Брехня, нахабна брехня й зе-статистика. © телемарафон…Гірше ж точно не буде? © Народ прозріває від відосиків і всього по приколу © А тим часом нелохи з непрофанами дорвалися до влади і обкрадають Україну небувалими темпами.
+
0
mega5
mega5
26 березня 2024, 19:38
#
Ну, так в Италии и цены соответствующие. Например, дом можно купить за 1 евро.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають bonv, stavkanazoloto и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами