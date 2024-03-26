У ЄС відклали голосування щодо імпорту української агропродукції

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Що відомо

«Бельгійське головування (у Раді Євросоюзу — ред.), яке відповідає за пошук компромісів між країнами ЄС та знаходження більшості, перенесло голосування з нинішнього дня на середу, щоб отримати більше часу для переговорів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Польща та Франція незадоволені компромісом, який було досягнуто раніше переговірниками від Європарламенту та Ради ЄС, та вважають, що бар'єри для імпорту українського продовольства не є достатньо високими.

В останні дні вони «зуміли залучити на свій бік інші країни», зокрема, Угорщину, Словенію, Румунію, Австрію та Італію.

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«Це означає, що ці країни на сьогодні не підтримають домовленість в її нинішньому вигляді», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо

Європарламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах російської війни. Згідно з нею, тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільгосппродукції до ЄС буде продовжено ще на один рік — до 5 червня 2025 року.

Водночас Європейська комісія «може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС».

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За чинним регламентом, «екстрене гальмування» може застосовуватися «для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме — птиці, яєць та цукру».

Депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед. Вони також добилися від ЄК твердих зобов'язань щодо заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за два попередні роки, тарифи будуть знову запроваджені.

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