У ЄС відклали голосування щодо імпорту української агропродукції

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 березня 2024, 10:01

У ЄС відклали голосування щодо імпорту української агропродукції

Заплановане на понеділок голосування послів країн ЄС щодо правил імпорту української сільськогосподарської продукції відклали на середу, 27 березня. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на австрійський Ö1.

Заплановане на понеділок голосування послів країн ЄС щодо правил імпорту української сільськогосподарської продукції відклали на середу, 27 березня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

«Бельгійське головування (у Раді Євросоюзу — ред.), яке відповідає за пошук компромісів між країнами ЄС та знаходження більшості, перенесло голосування з нинішнього дня на середу, щоб отримати більше часу для переговорів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Польща та Франція незадоволені компромісом, який було досягнуто раніше переговірниками від Європарламенту та Ради ЄС, та вважають, що бар'єри для імпорту українського продовольства не є достатньо високими.

В останні дні вони «зуміли залучити на свій бік інші країни», зокрема, Угорщину, Словенію, Румунію, Австрію та Італію.

Читайте: ЄС продовжить пільговий режим та імпорт з України, але з гарантіями для фермерів

«Це означає, що ці країни на сьогодні не підтримають домовленість в її нинішньому вигляді», — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо

Європарламент та Рада ЄС досягли попередньої домовленості про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України в умовах російської війни. Згідно з нею, тимчасове призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільгосппродукції до ЄС буде продовжено ще на один рік — до 5 червня 2025 року.

Водночас Європейська комісія «може вжити швидких дій та запровадити будь-які заходи, які вважатиме необхідними, якщо український імпорт спричинить значні порушення на ринку ЄС або на ринках однієї чи кількох країн-членів ЄС».

Читайте: Франція приєднується до спроб Польщі обмежити український імпорт — Politico

За чинним регламентом, «екстрене гальмування» може застосовуватися «для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме — птиці, яєць та цукру».

Депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед. Вони також добилися від ЄК твердих зобов'язань щодо заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за два попередні роки, тарифи будуть знову запроваджені.

Читайте: ЄС готується обмежити постачання нашої їжі: які продукти сильно подешевшають вже влітку

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами