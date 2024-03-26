Мінінфраструктури обговорило з airBaltiс повернення до України

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Як зазначили у відомстві, під час зустрічі сторони обговорили підтримку українських аеропортів під час війни, а також стратегічні плани AirBaltic щодо повернення на український ринок після відкриття повітряного простору для цивільних польотів.

Віцепрем'єр Олександр Кубраков зазначив, що з 2019 року компанія airBaltic перевезла з аеропортів «Бориспіль» та «Львів» понад 300 тисяч пасажирів. При цьому літак компанії останнім залишив «Бориспіль» перед закриттям повітряного простору.

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«Сподіваємося, що авіакомпанія також однією з перших повернеться на наш ринок, як тільки це стане безпечно», — додав міністр.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про відновлення авіасполучення з США та Євросоюзом.

У липні 2023 року ірландський лоукостер Ryanair повідомив, що не виключає відновлення невеликої кількості рейсів в Україну за умови успішних переговорів країни про часткове відкриття повітряного простору.

Про намір серед перших відновити польоти з України, щойно це буде дозволено, заявили й в українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

Зазначимо, небо України було закрите для цивільних авіаперевезень із початку повномасштабного вторгнення.