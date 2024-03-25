Для того, щоб отримувати кешбек від держави за купівлю українських товарів, що анонсував нещодавно президент, необхідно буде відкрити нову банківську картку. Ці кошти можна буде витратити лише на такі ж товари, позначені маркером «Зроблено в Україні». Про це розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун, пише Бізнес Цензор.
Кешбек за купівлю українських товарів: в уряді пояснили як він працюватиме
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Як пояснила представниця уряду, алгоритм відпрацювали ще під час пандемії, коли за вакцинацію громадянам нараховували так звану «ковідну тисячу». Після початку повномасштабної війни систему допрацьовували, наприклад, у межах програм «єПідтримка» та «єВідновлення».
«Кешбек нараховуватимуть, коли ти купуєш в роздрібних точках продажу товари Зроблено в Україні. Кешбек акумулюватиметься на спеціальну картку, ці кошти можна буде витратити на такі ж товари від українських виробників. Так кожен із нас відчуватиме свій конкретний вплив на економіку», — пояснює Бігун.
Тобто потрібно буде зробити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, на яку й надходитиме відсоток від купівлі товарів під брендом «Зроблено в Україні». Розмір цього відсотка наразі невідомий, але за словами заступника голови
Також поки невідомо, чи буде сума кешбеку обмежуватися. Наприклад, декотрі банки, які пропонують своїм клієнтам кешбек, обмежують максимальну суму.
Ще один нюанс — питання верифікації. Тобто як держава знатиме, що конкретний громадянин купив якісь товари саме за програмою «Зроблено в Україні». Чи треба за них розраховуватися тією спеціальною карткою, на яку виплачуватиметься кешбек, чи треба подавати заявку через «Дію», чи контроль ляже на плечі банків-партнерів — відповідь стане зрозумілою після презентації програми.
Відкритим залишається і питання оподаткування. Той же банківський кешбек оподатковується: з його загальної суми сплачується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Отримання кешбеку від банку може вплинути на призначення субсидії, адже, відповідно до Податкового кодексу, кешбек — це дохід.
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