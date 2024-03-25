Кешбек за купівлю українських товарів: в уряді пояснили як він працюватиме

Для того, щоб отримувати кешбек від держави за купівлю українських товарів, що анонсував нещодавно президент, необхідно буде відкрити нову банківську картку . Ці кошти можна буде витратити лише на такі ж товари, позначені маркером «Зроблено в Україні». Про це розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун, пише Бізнес Цензор.

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Як пояснила представниця уряду, алгоритм відпрацювали ще під час пандемії, коли за вакцинацію громадянам нараховували так звану «ковідну тисячу». Після початку повномасштабної війни систему допрацьовували, наприклад, у межах програм «єПідтримка» та «єВідновлення».

«Кешбек нараховуватимуть, коли ти купуєш в роздрібних точках продажу товари Зроблено в Україні. Кешбек акумулюватиметься на спеціальну картку, ці кошти можна буде витратити на такі ж товари від українських виробників. Так кожен із нас відчуватиме свій конкретний вплив на економіку», — пояснює Бігун.

Тобто потрібно буде зробити спеціальну картку в одному з банків-партнерів, на яку й надходитиме відсоток від купівлі товарів під брендом «Зроблено в Україні». Розмір цього відсотка наразі невідомий, але за словами заступника голови О П Ростислава Шурми, «цифра дуже достойна».

Також поки невідомо, чи буде сума кешбеку обмежуватися. Наприклад, декотрі банки, які пропонують своїм клієнтам кешбек, обмежують максимальну суму.

Ще один нюанс — питання верифікації. Тобто як держава знатиме, що конкретний громадянин купив якісь товари саме за програмою «Зроблено в Україні». Чи треба за них розраховуватися тією спеціальною карткою, на яку виплачуватиметься кешбек, чи треба подавати заявку через «Дію», чи контроль ляже на плечі банків-партнерів — відповідь стане зрозумілою після презентації програми.

Відкритим залишається і питання оподаткування. Той же банківський кешбек оподатковується: з його загальної суми сплачується 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Отримання кешбеку від банку може вплинути на призначення субсидії, адже, відповідно до Податкового кодексу, кешбек — це дохід.