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25 березня 2024, 14:47

Українці понесли кошти в банки: в лютому сума вкладів фізосіб збільшилася на 13,1 млрд грн

Станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше показника місяцем раніше. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів.

Станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше показника місяцем раніше.
Фото: depositphotos

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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня:

  • вклади у національній валюті — 780,8 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті — 427,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів).

Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 195,0 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
innapcholko
innapcholko
25 березня 2024, 15:03
#
Это просто инфляция
+
0
innapcholko
innapcholko
25 березня 2024, 15:40
#
1234 млрд грн — январь 2024
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