Станом на 1 березня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 208,1 млрд грн, що на 13,1 млрд грн більше показника місяцем раніше. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів.
25 березня 2024, 14:47
Українці понесли кошти в банки: в лютому сума вкладів фізосіб збільшилася на 13,1 млрд грн
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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня:
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 березня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 133,9 млрд грн (11,1% від загальної суми вкладів).
Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 195,0 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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