Сума вкладів фізосіб у банках скоротилась до 1,195 трлн грн

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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого:

вклади у національній валюті — 767,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 427,3 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 137,2 млрд грн (11,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадаємо

1 234,8 млрд грн — загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 січня 2024 року. За грудень 2023 року цей показник збільшився на 64,6 млрд грн.