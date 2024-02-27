Станом на 1 лютого 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 195,0 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду гарантування вкладів.
27 лютого 2024, 9:02
Сума вкладів фізосіб у банках скоротилась до 1,195 трлн грн
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Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок лютого:
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 137,2 млрд грн (11,5% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
Нагадаємо
1 234,8 млрд грн — загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 січня 2024 року. За грудень 2023 року цей показник збільшився на 64,6 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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