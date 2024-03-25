В Нацбанку прогнозують зниження облікової ставки до 13-14% на кінець року

Більшість членів Комітету НБУ з монетарної політики передбачають, що облікова ставка до кінця року знизиться до 13−14%, а декілька членів вважають, що її варто знизити до 11−12%. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Водночас всі члени КМП бачать простір для подальшого зниження облікової ставки у 2024 році.

Більшість учасників дискусії очікують зниження облікової ставки до 13−14% на кінець поточного року. На їхню думку, простір для пом’якшення процентної політики є обмеженим, ураховуючи, зокрема, очікуване прискорення інфляції в другому півріччі поточного року, високу ймовірність збереження високих безпекових ризиків у наступному році та ризики, пов’язані з ритмічністю та обсягами зовнішнього фінансування. Реалізація планів щодо продовження валютної лібералізації — додатковий чинник, що обмежуватиме величину кроку зі зниження облікової ставки.

На думку цих членів КМП, за відповідних умов НБУ потрібно діяти виважено, зберігаючи достатню привабливість гривневих активів і не провокуючи додатковий тиск на міжнародні резерви. Суттєвіше зниження облікової ставки можна розглядати лише за умови значних позитивних зрушень у поточному балансі ризиків, зокрема щодо міжнародної фінансової допомоги.

Нагадаємо, що 14 березня Нацбанк неочікувано знизив облікову ставку з 15% до 14,5%.

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