Apple та Google під жорстким антимонопольним тиском: в ЗМІ говорять про ймовірний розпад компаній

Вперше за свою історію Apple та Google стикаються з жорстким антимонопольним тиском з боку регуляторів США та ЄС, що може призвести до розпаду цих компаній. Про це пише Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Регулятори стверджують, що Apple та Google створили «обгороджені сади» навколо своїх продуктів, що ускладнює перехід користувачів на конкуруючі сервіси.

Міністерство юстиції США та 15 штатів подали позов до Apple, звинувачуючи компанію в монополізації ринку смартфонів, перешкоджанні конкурентам і завищенні цін.

Європейський Союз планує розслідувати справи Alphabet, Meta та Apple на предмет порушення Закону про цифрові ринки, що може призвести до штрафів або навіть розпаду компаній, пише видання. Втім, на рішення такого масштабу підуть роки, але це може стати прецедентом.

Читайте також: Apple вперше дозволила запуск стороннього магазину на своїй платформі