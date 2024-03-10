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10 березня 2024, 11:00

Apple вперше дозволила запуск стороннього магазину на своїй платформі

Apple дозволить компанії Epic запустити власний магазин додатків для iPhone в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg.

Apple дозволить компанії Epic запустити власний магазин додатків для iPhone в регіоні.

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Apple відновить обліковий запис розробника для шведського підрозділу Epic, що дозволить ігровій компанії продовжити реалізацію планів щодо створення власного магазину додатків в ЄС.

Відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки, який набув чинності цього тижня, Apple зобов'язана дозволити конкурентам працювати на своїй платформі.

Epic потребує облікового запису розробника, щоб запускати додатки в регіоні й продовжувати роботу над своїм маркетплейсом додатків, який слугуватиме заміною Apple App Store.

Досі виробник iPhone не дозволяв завантажувати додатки за межами свого маркетплейса — процес, відомий як бічне завантаження. Зазвичай Apple стягує комісію в розмірі від 15% до 30% за покупки в App Store.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
fae
fae
10 березня 2024, 13:03
#
Опа, суд проиграли. Рынок — выиграли.
+
0
Три літри
Три літри
10 березня 2024, 13:25
#
бічне завантаження

бічне, сук, бічне
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