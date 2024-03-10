Apple дозволить компанії Epic запустити власний магазин додатків для iPhone в регіоні. Про це повідомляє Bloomberg.
Apple вперше дозволила запуск стороннього магазину на своїй платформі
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Apple відновить обліковий запис розробника для шведського підрозділу Epic, що дозволить ігровій компанії продовжити реалізацію планів щодо створення власного магазину додатків в ЄС.
Відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки, який набув чинності цього тижня, Apple зобов'язана дозволити конкурентам працювати на своїй платформі.
Epic потребує облікового запису розробника, щоб запускати додатки в регіоні й продовжувати роботу над своїм маркетплейсом додатків, який слугуватиме заміною Apple App Store.
Досі виробник iPhone не дозволяв завантажувати додатки за межами свого маркетплейса — процес, відомий як бічне завантаження. Зазвичай Apple стягує комісію в розмірі від 15% до 30% за покупки в App Store.
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