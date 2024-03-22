Американський уряд подав позов проти Apple, стверджуючи, що компанія зловживає своїм домінуючим становищем на ринку, щоб створити монополію у сфері мобільних платежів. Про це пише axios.
22 березня 2024, 13:19
США звинувачують Apple у монополізації ринку платежів
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Суть позову
- Уряд звинувачує компанію у тому, що вона використовує низку правил для обмеження конкуренції в App Store.
- Компанія забороняє публікувати певні категорії додатків, обмежує платіжну систему та створює штучні бар'єри для сумісності.
- Apple нібито заважає розробці кросплатформних систем обміну повідомленнями, забороняє сторонні ігрові стримінгові сервіси та штучно обмежує можливості Apple Watch на Android.
- Компанія забороняє доступ до NFC-модуля для оплати, змушуючи користувачів використовувати Apple Pay, за який банки платять комісію.
- Apple позбавила розробників цифрових гаманців можливості надавати розширені послуги цифрових платежів.
Apple нібито використовує свою монополію для «вибивання» платежів з банків, які хочуть співпрацювати з власниками iPhone. Це призводить до заниження цін для споживачів та обмеження вибору.
Позиція Apple
Компанія заперечує звинувачення і стверджує, що позов загрожує її діяльності та принципам роботи. Apple вважає, що справа створює небезпечний прецедент для регулювання технологічного розвитку.
Компанія планує активно захищатися в суді.
Передісторія
Це вже третій позов Мін'юсту США проти Apple з 2009 року. До позову приєдналися генпрокурори 17 штатів.
На початку 2024 року Apple, щоб уникнути антимонопольних звинувачень ЄС, надала стороннім постачальникам доступ до NFC.
Джерело: Мінфін
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