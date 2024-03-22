США звинувачують Apple у монополізації ринку платежів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 березня 2024, 13:19

США звинувачують Apple у монополізації ринку платежів

Американський уряд подав позов проти Apple, стверджуючи, що компанія зловживає своїм домінуючим становищем на ринку, щоб створити монополію у сфері мобільних платежів. Про це пише axios.

Американський уряд подав позов проти Apple, стверджуючи, що компанія зловживає своїм домінуючим становищем на ринку, щоб створити монополію у сфері мобільних платежів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Суть позову

  • Уряд звинувачує компанію у тому, що вона використовує низку правил для обмеження конкуренції в App Store.
  • Компанія забороняє публікувати певні категорії додатків, обмежує платіжну систему та створює штучні бар'єри для сумісності.
  • Apple нібито заважає розробці кросплатформних систем обміну повідомленнями, забороняє сторонні ігрові стримінгові сервіси та штучно обмежує можливості Apple Watch на Android.
  • Компанія забороняє доступ до NFC-модуля для оплати, змушуючи користувачів використовувати Apple Pay, за який банки платять комісію.
  • Apple позбавила розробників цифрових гаманців можливості надавати розширені послуги цифрових платежів.

Apple нібито використовує свою монополію для «вибивання» платежів з банків, які хочуть співпрацювати з власниками iPhone. Це призводить до заниження цін для споживачів та обмеження вибору.

Позиція Apple

Компанія заперечує звинувачення і стверджує, що позов загрожує її діяльності та принципам роботи. Apple вважає, що справа створює небезпечний прецедент для регулювання технологічного розвитку.
Компанія планує активно захищатися в суді.

Передісторія

Це вже третій позов Мін'юсту США проти Apple з 2009 року. До позову приєдналися генпрокурори 17 штатів.

На початку 2024 року Apple, щоб уникнути антимонопольних звинувачень ЄС, надала стороннім постачальникам доступ до NFC.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами