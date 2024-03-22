США звинувачують Apple у монополізації ринку платежів

Американський уряд подав позов проти Apple, стверджуючи, що компанія зловживає своїм домінуючим становищем на ринку, щоб створити монополію у сфері мобільних платежів. Про це пише axios.

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Суть позову

Уряд звинувачує компанію у тому, що вона використовує низку правил для обмеження конкуренції в App Store.

Компанія забороняє публікувати певні категорії додатків, обмежує платіжну систему та створює штучні бар'єри для сумісності.

Apple нібито заважає розробці кросплатформних систем обміну повідомленнями, забороняє сторонні ігрові стримінгові сервіси та штучно обмежує можливості Apple Watch на Android.

Компанія забороняє доступ до NFC-модуля для оплати, змушуючи користувачів використовувати Apple Pay, за який банки платять комісію.

Apple позбавила розробників цифрових гаманців можливості надавати розширені послуги цифрових платежів.

Apple нібито використовує свою монополію для «вибивання» платежів з банків, які хочуть співпрацювати з власниками iPhone. Це призводить до заниження цін для споживачів та обмеження вибору.

Позиція Apple

Компанія заперечує звинувачення і стверджує, що позов загрожує її діяльності та принципам роботи. Apple вважає, що справа створює небезпечний прецедент для регулювання технологічного розвитку.

Компанія планує активно захищатися в суді.

Передісторія

Це вже третій позов Мін'юсту США проти Apple з 2009 року. До позову приєдналися генпрокурори 17 штатів.

На початку 2024 року Apple, щоб уникнути антимонопольних звинувачень ЄС, надала стороннім постачальникам доступ до NFC.