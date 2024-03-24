ЄС забороняє анонімні криптоплатежі

Європарламент схвалив новий закон про боротьбу з відмиванням грошей, який, зокрема, забороняє анонімні транзакції з кастодіальних гаманців. Про це заявив депутат Європарламенту Патрік Брейєр.

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Деталі

Заборона поширюється на:

готівкові платежі у сумі понад 10 000 евро;

анонімні готівкові платежі на суму понад 3000 євро;

анонімні криптовалютні платежі через кастодіальні гаманці без будь-якого порога.

Брейєр зазначив, що більшість головних комітетів Європейського парламенту схвалили нові закони про боротьбу з відмиванням коштів 19 березня.

Відповідно до останніх змін у законодавстві, криптовалютні платежі, що здійснюються через неідентифіковані криптогаманці, є фактично незаконні в Європейському Союзі.

У документі сказано, що заборона не поширюється на постачальників апаратного та програмного забезпечення або постачальників некастодіальних гаманців, оскільки вони не мають доступу або контролю над криптоактивами.

Коли заборона почне працювати

Очікується, що нове законодавство запрацює в повному обсязі протягом трьох років після набрання ним чинності. Однак ірландська юридична фірма Dillon Eustace вважає, що законодавство запрацює повністю раніше. Про це повідомляє Cointelegraph.

Варто зазначити, що Брейєр є одним із двох членів Європарламенту, які проголосували проти заборони анонімних криптовалютних платежів. Гуннар Бек з партії «Альтернатива для Німеччини» також голосував проти заборони.

У пресрелізі після того, як провідні комітети схвалили закон, Брейєр пояснив, чому він виступає проти заборони.

За словами Брейєра, новий закон ставить під загрозу економічну незалежність і фінансову конфіденційність. Він сказав, що вважає можливість здійснювати анонімні транзакції фундаментальним правом.

Криптоспільнота отримала неоднозначну реакцію на регуляторні заходи ЄС. Деякі вважають, що нові закони про боротьбу з відмиванням коштів необхідні, а інші побоюються, що вони можуть порушити приватність і обмежити економічну діяльність.