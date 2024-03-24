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24 березня 2024, 16:54

ЄС забороняє анонімні криптоплатежі

Європарламент схвалив новий закон про боротьбу з відмиванням грошей, який, зокрема, забороняє анонімні транзакції з кастодіальних гаманців. Про це заявив депутат Європарламенту Патрік Брейєр.

Європарламент схвалив новий закон про боротьбу з відмиванням грошей, який, зокрема, забороняє анонімні транзакції з кастодіальних гаманців.
Фото: pixabay.com

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Деталі

Заборона поширюється на:

  • готівкові платежі у сумі понад 10 000 евро;
  • анонімні готівкові платежі на суму понад 3000 євро;
  • анонімні криптовалютні платежі через кастодіальні гаманці без будь-якого порога.

Брейєр зазначив, що більшість головних комітетів Європейського парламенту схвалили нові закони про боротьбу з відмиванням коштів 19 березня.

Відповідно до останніх змін у законодавстві, криптовалютні платежі, що здійснюються через неідентифіковані криптогаманці, є фактично незаконні в Європейському Союзі.

У документі сказано, що заборона не поширюється на постачальників апаратного та програмного забезпечення або постачальників некастодіальних гаманців, оскільки вони не мають доступу або контролю над криптоактивами.

Коли заборона почне працювати

Очікується, що нове законодавство запрацює в повному обсязі протягом трьох років після набрання ним чинності. Однак ірландська юридична фірма Dillon Eustace вважає, що законодавство запрацює повністю раніше. Про це повідомляє Cointelegraph.

Варто зазначити, що Брейєр є одним із двох членів Європарламенту, які проголосували проти заборони анонімних криптовалютних платежів. Гуннар Бек з партії «Альтернатива для Німеччини» також голосував проти заборони.

У пресрелізі після того, як провідні комітети схвалили закон, Брейєр пояснив, чому він виступає проти заборони.

За словами Брейєра, новий закон ставить під загрозу економічну незалежність і фінансову конфіденційність. Він сказав, що вважає можливість здійснювати анонімні транзакції фундаментальним правом.

Криптоспільнота отримала неоднозначну реакцію на регуляторні заходи ЄС. Деякі вважають, що нові закони про боротьбу з відмиванням коштів необхідні, а інші побоюються, що вони можуть порушити приватність і обмежити економічну діяльність.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

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bonv
bonv
24 березня 2024, 16:59
#
Заборона поширюється на:
готівкові платежі у сумі понад 10 000 евро;
анонімні готівкові платежі на суму понад 3000 євро;
Менше, без проблем:)))
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
24 березня 2024, 17:08
#
Це пока. Европейці чемно будуть рубати собаці хвіст частинами
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0
bonv
bonv
24 березня 2024, 17:09
#
Очікується, що нове законодавство запрацює в повному обсязі протягом трьох років після набрання ним чинності. Або не запрацює:)))
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0
bonv
bonv
24 березня 2024, 17:00
#
Правила декларування.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/194232/
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0
Mini Mi
Mini Mi
24 березня 2024, 17:45
#
Хех, крипта на то и крипта что запретить ее не выйдет. Можно прикрыть официальные биржи, но народ уйдет в другие или p2p. Напомню что в Украине уже давно крипту в гривну только через p2p можно обменять и что? Кому то это серьезные неудобства доставило? Нет конечно. Куча обменников, в том числе и на нал сразу, куча сервисов. Крипту в целом, а не криптобиржи невозможно запретить.
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
24 березня 2024, 19:21
#
Як тільки держава захоче задушить, ти за ту крипту ні копійки фіата не отримаєш
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neverice
neverice
24 березня 2024, 17:52
#
Фактично — незаконні транзакції і є ядром функціонування криптовалют. Все інше — просто прикриття.
Варто лише порахувати вартість електроенергії, споживаємої біткоїном, обладнання та порівняти з ціною транзакції. І одразу постає питання — а звідки взагалі скільки транзакцій, що окупають функціонування, якщо платити за товари їм практично ніде.
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