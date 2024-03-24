Байден підписав бюджет і закликав Конгрес ухвалити проєкт, який містить допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду на $1,2 трлн. Він також закликав Палату представників розблокувати проект закону щодо підтримки для України, Ізраїлю та Тайваню. Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

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Байден заявив, що Конгрес ще не завершив свою роботу.

«Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування», — сказав президент США, маючи на увазі законопроект з фінансування допомоги для України, Ізраїля та Тайваню, проти погодження якого виступають республіканці.

За його словами, двопартійний проєкт про фінансування уряду, який він підписав, продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.

«Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла», — додав Байден.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Проте спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи.