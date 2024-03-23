Сенат США схвалив бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну

Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів . Тепер законопроект відправляється президенту Джо Байдену для підписання. Про це повідомляє The Associated Press.

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Законопроект підтримали 74 сенатори, 24 були «проти». Очікується, що Байден підпише його найближчим часом.

Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як фактично гроші на функціонування уряду закінчилися.

У рамках затвердженого бюджету оборонні асигнування збільшать на 3%, загальні внутрішні витрати залишать на тому ж самому рівні. Пакет видатків покриває три чверті фінансування федеральних агентств на наступні шість місяців — до 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Проте спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи.