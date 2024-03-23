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23 березня 2024, 11:12

Сенат США схвалив бюджет на $1,2 трлн для уникнення шатдауну

Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Тепер законопроект відправляється президенту Джо Байдену для підписання. Про це повідомляє The Associated Press.

Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів.
Фото: pixabay.com

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Законопроект підтримали 74 сенатори, 24 були «проти». Очікується, що Байден підпише його найближчим часом.

Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як фактично гроші на функціонування уряду закінчилися.

У рамках затвердженого бюджету оборонні асигнування збільшать на 3%, загальні внутрішні витрати залишать на тому ж самому рівні. Пакет видатків покриває три чверті фінансування федеральних агентств на наступні шість місяців — до 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Сенат США у вівторок, 13 лютого, у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Проте спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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