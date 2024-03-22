Масштабна атака на енергетику України. У частині регіонів — перебої зі світлом, знеструмлено лінію до ЗАЕС

росія здійснює наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Зафіксовані влучання в об'єкти генерації і системи розподілу в різних областях. Про це міністр енергетики України Герман Галущенко написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, мета атаки ворога — не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми України.

«На жаль, є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях. Окрім цього, через обстріл знеструмлено одну з ліній електропередачі, що живить ЗАЕС», — зазначив Галущенко.

Міністр також додав, що у частині регіонів є перебої зі світлом. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання і роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути людям світло.

Пошкодження обладнання станцій ДТЕК

В ДТЕК заявили про серйозні пошкодження обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

Влучання по ДніпроГЕС

Крім того, зафіксоване влучання по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Загрози прориву немає, ситуація на плотині станції контрольована. Про це повідомили в «Укргідроенерго».

Атака рф на Україну 22 березня

В п’ятницю, 22 березня, вранці російські військові здійснили чергову ракетну атаку на Україну.

Близько 4:30 Повітряні сили ЗСУ повідомили по пуски ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 з регіону Каспійського моря. Крім того, з аеродрому «Саваслєйка» у Нижньогородській області злетіли бомбардувальники Ту-22М3 і МіГ-31.

Вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія. Також після обстрілу світло зникло у низці населених пунктів Хмельницької області.